الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الأوقاف: كلمة الرئيس السيسى أمام القمة العربية بالبحرين من قائد شجاع وحكيم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمَّن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمام القمة العربية المنعقدة بمملكة البحرين اليوم 16 مايو 2024م.

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وأكد وزير الأوقاف، أنها كلمة قائد شجاع وحكيم، وتستحق كل التقدير، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فيها أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلًا وقولًا برفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسريًا أو من خلال خلق الظروف التي تجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة بهدف إخلاء أرض فلسطين من شعبها.

وأكد أن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار لا مثيل له، وأن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار فالعدل لا يجب أن يتجزأ وحياة أبناء الشعب الفلسطيني لا تقل أهمية عن حياة أي شعب آخر.

ووجه وزير الأوقاف كل التحية والتقدير  للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية سواء لكلمة سيادته العظيمة في القمة العربية بالبحرين أم لجهوده العظيمة في الحفاظ على أمننا القومي ودعم حقوق أشقائنا الفلسطينيين.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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