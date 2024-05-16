عضو الفريق القانونى لجنوب إفريقيا: على إسرائيل الخضوع لسلطة القانون الدولى

طالب عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بالخضوع لسلطة القانون الدولي والتزام القرارات الأممية ووقف العمليات العسكرية في غزة.

وأضاف عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، اليوم الخميس، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية للنظر في طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير إضافية بشأن الوضع في رفح الفلسطينية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين تعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.

كما أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل انتهاكاتها وتمنع الوصول إلى قطاع غزة.

وتابع: "يجب وقف الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف الملاجئ الآمنة وقوافل المساعدات الإنسانية، وعلى إسرائيل تدبير الضمانات اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين".

وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف المناطق كافة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددًا على أنه من الضروري حماية الشعب الفلسطيني ضد الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.