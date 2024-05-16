الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى ونظيره الجيبوتى يشددان على أهمية حماية الأمن بمنطقة القرن الإفريقى

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، وذلك على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالبحرين.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والوصول به إلى آفاق أرحب بما يعكس المصالح المشتركة بين البلدين خاصةً على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية، حيث شدد الجانبان على أهمية حماية الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقي، مشددين على حرصهما على التشاور المستمر في هذا الإطار، وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد أهمية الدور الذي تضطلع به جيبوتي في المنطقة، مشيدًا بمواقفها الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في القرن الإفريقي.
وقد تطرق اللقاء في هذا الصدد أيضًا إلى الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، حيث أعرب السيد الرئيس عن موقف مصر الثابت بشأن ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة عدم الاستقرار في الإقليم، وفي هذا الإطار أكد الجانبان ضرورة استعادة الهدوء في مضيق باب المندب، مشددين على أهمية تنسيق جهود الدول المشاطئة للبحر الأحمر وتعزيز التعاون المشترك بينها باعتبارها صاحبة المصلحة الرئيسية في استقرار هذه المنطقة.

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