الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز

كاتب صحفى: الإعلام العبرى وصف انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا بـ"الزلزال"

الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي السيد

أكد الكاتب الصحفي علي السيد، أن الإعلام العبري وصف انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بـ"الزلزال"، لافتًا إلى أن مصر بدأت في اتخاذ خطوات ضرورية وهامة تعبر عن غضبها تجاه الانتهاكات الصارخة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع

 غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية إكسترا نيوز، أن المفاوض المصري تعامل مع حماس وإسرائيل بشكل ذكي، لأن كل طرف متشبث بمواقفه السياسية ويريد تحقيق إنجازات سياسية حتى ولو على حساب دمار الأبرياء، والقاهرة تبذل مجهودًا جبارًا على كل المستويات من أجل إنهاء الصراع في غزة قبل تحوله لصراع إقليمي كبير.

وأكد "السيد" على جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها سعت مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار والحرب على غزة والانتهاكات المستمرة والتزام الدولة قوي تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن التدمير الكلي للقطاع من الواضح للغاية أن الهدف منه تحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن، لتهجير السكان من الشمال للوسط إلى الجنوب، ومصر وقفت أمام مشروع التهجير حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية، والرئيس السيسي وضع خطوطًا حمراء منذ البداية أمام هذا الأمر.

مصر جنوب أفريقيا الاحتلال غزة

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