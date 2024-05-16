الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 524 مخالفة لقائدي دراجات نارية لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

الخوذة
الخوذة

حررت الأجهزة الأمنية، 524 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء "الخوذة" على الطرق السريعة والفرعية، خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط 524 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت على قائدي الدراجات النارية، بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وقالت الداخلية، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

الأجهزة الأمنية ضبط 524 مخالفة لقائدي الدراجات الدراجات

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