الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

موسكو تندد بخطط الغرب للاستيلاء على الأصول الروسية بالخارج

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

أدانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخطط الغربية للاستيلاء على الأصول الروسية، واصفة إياها بأنها "شكل من أشكال التصعيد والحرب الهجينة ضد روسيا".

 

وقالت زاخاروفا، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إننا نعتبر أى تعد على حقوقنا الملكية ومصالح بلدنا ما هو إلا عملية سرقة صارخة ومخزية، فمثل هذه الأفعال تظهر فعليًا تصعيد العدوان الاقتصادي، كما تعد عنصرا من عناصر الحرب الهجين ضد روسيا".

 

وأوضحت أن الغرب كثف من المشاورات بشأن تجميد أصول البنك المركزى الروسى لاستخدامها فى دفع تكاليف الإمدادات العسكرية إلى كييف، مُضيفة أن دول الغرب بهذه الأفعال تدمر النظام النقدى والمالى العالمى وتنتهك القوانين الخاصة به.

 

كما أشارت إلى أن القانون المعتمد مؤخرًا فى الولايات المتحدة والذى يمنح الرئيس الأمريكي الحق فى استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا "ليس له أى أساس قانونى شرعي".

 

يُشار إلى أن كلًا من دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان صادرت لديها الأصول الروسية التي تقدر بـ300 مليار دولار بعد إطلاق روسيا عمليتها الخاصة فى أوكرانيا فى فبراير 2022.

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