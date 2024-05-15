الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أحمد المصرى: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل يدعم القضية الفلسطينية

النائب أحمد المصري
النائب أحمد المصري

أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن اعتزام مصر الانصمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد الممارسات الوحشية الإسرائيلية، يأتي استكمالًا لجهود القيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية.

وأوضح النائب، في تصريحات صحفية له اليوم، أن ذلك الانضمام من شأنه أن يدعم موقف القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية، لمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما يرتكبونه من مجازر وجرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

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دعم القضية الفلسطينية

وأشار النائب أحمد المصري إلى أن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية محوري، وهناك تحركات يومية على كل المستويات من أجل التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار، ومنع تهجير الفلسطينيين.

التخاذل والصمت المريب من المجتمع الدولي

وقال عضو مجلس النواب: هذه التحركات المصرية تأتي في ظل حالة من التخاذل والصمت المريب من المجتمع الدولي في مساندة القضية الفلسطينية، أمام وحشية الكيان الإسرائيلي في حق أبناء قطاع غزة.

وتوقع عضو مجلس النواب أن يكون انضمام مصر مع جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وسيلة ضغط قوية على المجتمع الدولي، من أجل إجبار الكيان الإسرائيلي لوقف أعماله الإجرامية في حق الشعب الأعزل.

وقال النائب أحمد المصري: لا حل للأزمة الفلسطينية إلا بالاستماع لرؤية مصر، والمتمثلة في وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى المفاوضات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، موقف مصر الثابت في دعم ومساندة الشعب والأراضي الفلسطينية، والتي لم تأت بين ليلة وضحاها، بينما مصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية منذ بدايتها.

تحرك مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية

وأضاف أن مصر منذ البداية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة والتصدي لكل محاولات التهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إنهاء الحرب في غزة يتصدر أولويات القادة العرب في قمة المنامة.

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