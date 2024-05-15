الأربعاء 15 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

4 شهادات من المحكمة تفيد بانتهاء قضية نسرين طافش

نسرين طافش
نسرين طافش

تسلمت الفنانة نسرين طافش، اليوم الأربعاء، 4 شهادات من جدول محكمة جنوب الجيزة، تفيد بانتهاء قضية حبسها 3 سنوات في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، بالتصالح، وتسليم تلك الشهادات إلى مكتب النائب العام لرفع إدراجها من قوائم المنع من السفر.

وكانت محكمة جنح مستأنف أكتوبر قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في الاستئناف المقدم من الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد بالتصالح.

وقبيل هذه الجلسة وصلت الفنانة نسرين طافش، إلى مقر محكمة جنح مستأنف أكتوبر لحضور الاستئناف المقدم منها على حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد وكان بحوزتها حقيبة فيها 4 ملايين جنيه.

وكانت النيابة العامة اتهمت نسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.

وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

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