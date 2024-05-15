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مصر

حجازى: استخدام تقنية الباركود لأوراق اسئلة الشهادة الإعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الثانى 2023 / 2024.

وقد ثمن الدكتور رضا حجازي، في بداية الاجتماع، دور المديريات والإدارات التعليمية فى ضبط سير امتحانات صفوف النقل الجارية حاليا، كما استعرض خلال الاجتماع الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط سير العملية الامتحانية ومواجهة بعض الظواهر السلبية.

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وقد وجه الدكتور رضا حجازي بإعلان نتائج امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية فور الانتهاء من تصحيحها ومراجعتها مراجعة دقيقة.

وخلال الاجتماع، اطمأن الوزير على كافة استعدادات وإجراءات المديريات التعليمية لامتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الإعدادية، مشددًا على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم والتشديد على اجراءات التفتيش لدى دخول اللجان الامتحانية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات، مشددا على كافة مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الاجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.

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وفي ذات إطار استعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية، شدد الوزير على مراعاة قواعد الصياغة الفنية للأسئلة الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، بحيث تكون واضحة ومحددة وغير قابلة للتأويل، فضلا عن التدرج فى مستويات الأسئلة والابتعاد عن التعقيد، مشددا على أهمية الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة في الأسئلة وقياس نواتج التعلم.

كما وجه الوزير بتوزيع أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال مراكز توزيع الأسئلة بوقت كاف قبل الامتحان، وتوزيعها داخل اللجان بوقت مناسب قبل بدء الامتحان.

وشدد الدكتور رضا حجازي كذلك، على ضرورة استخدام تقنية الباركود لأوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية لضمان تأمينها والحفاظ على سريتها، وضمان حقوق ومصلحة الطالب.

تفتيش الطلاب

كما وجه بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيًا، وتدوير العمال داخل الإدارة التعليمية.

جاء ذلك بحضور، خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون  التعليمية، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وشادى زلطة المتحدث الرسمي للوزارة.

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