حبس سائق قتل زوجته خنقًا بسلسلة جنزير بالهرم

امرت نيابة الهرم الكلية بحبس سائق لاتهامه بقتل زوجته خنقا باستخدام سلسلة جنزير 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي بلاغ الحادث

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول سيدة جثة هامدة وتوجد آثار خنق حول رقبتها، فتم إبلاغ الشرطة لوجود شبهة جنائية في الحادث، وفور إخطار اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص ملابسات الواقعة.

تحريات رجال المباحث

وأشارت تحريات اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إلى قيام زوج المجني عليها "سائق" بقتلها خنقا بعد نشوب خلاف بينهما، وشرحت التحريات أن أسرة السائق تدعي أنه مضطرب نفسيا وتفاقمت خلافاته مع زوجته في الفترة الأخيرة، وفي يوم الواقعة حدث بينهما شجار قام على إثره بخنقها حيث خلع سلسلة جنزير سميكة ولفها حول رقبتها حتى جحظت عيناها ونزفت دماء من فمها وأنفها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت التحريات أن الزوج عندما اكتشف وفاة زوجته التقط هاتفه واتصل هاتفيا بوالده ليخبره بجريمته، ألقت مباحث الهرم القبض على الزوج المتهم وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.