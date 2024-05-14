الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أسامة كمال: النكبة ليست يوم استقلال ولكن ذكرى استغلال واحتلال

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن يوم النكبة هي تهجير الشعب الفلسطيني وهي مأساة إنسانية هدمت عالم مجتمع بأكمله، ولكن لم تكن قادرة على هزيمة شعب، مؤكدًا: "لا بد أن نربي أبناءنا على أن النكبة هي السنة التي تم طرد فيها الشعب الفلسطيني من بلده، ليتم تأسيس دولة ظلم يهودية أسستها عصابات صهيونية".

المجازر الصهيونية في فلسطين 

وأكد كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه لا بد أن نربي أولادنا على أن النكبة كانت السبب في تحويل أكثر من 750 ألف فلسطيني للاجئ ومشرد وغيرهم شهداء المجازر الإسرائيلية، موضحًا أن النكبة هُدمت بها أكثر من 500 قرية وتم تدمير المدن الفلسطينية وتم تحويل الأسماء الجغرافية للقرى والمدن وتم تبديلها بأسماء عبرية لتكون دولة يهودية.

التهجير والسياسة الصهيونية

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل تعتبر النكبة يوم الاستقلال بينما هو في الواقع ذكرى استغلال واحتلال، مؤكدًا أن نكبة الشعب الفلسطيني بدأت قبل هذه الفترة، والعصابات الصهيونية كانت تهجم على القرى وهي البداية وهو أول تطهير عرقي، مؤكدًا أن التطهير العرقي للشعب الفلسطيني لم ينته، وفي عام 2024 ما زال التهجير والمجازر والقتل والاعتداء والتزييف والتعتيم مستمرًا، أيضًا الصمود الفلسطيني مستمر.

وأشار إلى أنه بعد النكبة كان هناك نازح فلسطيني علم أولاده شعارًا وكتبه على الجدران أن "العودة حتمية والخيمة وهمية"، وهو ما يعني أن الرجوع للوطن حتمي والخيمة وهم يتم تحطيمه مع العودة للوطن، ولا بد أن تتم تربية الأولاد أن النكبة بدأت ولم تنته.

أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال مساء دى ام سى دي ام سي المجازر الصهيونية

الأكثر قراءة

عاجل.. "الآثار" تكشف حقيقة اكتشاف هيكل ضخم بالقرب من هرم خوفو

"روّعوا الآمنين وقتلوا مواطنين فى الجيزة".. إحالة 13 بلطجيًا إلى الجنايات

بعد خطبتهما.. من هي اميلى شاه خطيبة الفنان مينا مسعود؟

عاجل| مصدر مسئول: إسرائيل تسعى لتحميل مصر مسئولية عدوانها على قطاع غزة

خطة جوميز لعلاج أخطاء مدافعي الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

48 سنة عادل إمام.. "المتحدة" تعيد ذكريات تتر مسلسل "الفنان والهندسة" بصوت الزعيم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟