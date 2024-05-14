الثلاثاء 14 مايو 2024
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أحمد موسى: السفن العملاقة فى ميناء السخنة تحمل 24 ألف حاوية (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن تحول جذري في ميناء السخنة، حيث بات يقدم خدمات لوجستية متكاملة للسفن الضخمة، ما يسهم في مضاعفة الإيرادات الآتية من رسوم العبور.

أوضح موسى،  خلال حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلدأن السفن العملاقة في الميناء تحمل على متنها ما يصل إلى 24 ألف حاوية، بإجمالي حمولة تقدر بـ130 ألف طن، ما يعزز من قدرة الميناء على التعامل مع حجم التجارة العالمية المتزايد.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على تنفيذ شبكة متطورة من الموانئ البحرية، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز العملة الصعبة وزيادة الدخل القومي، مؤكدًا الحاجة الماسة لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنويًا لمواكبة النمو السكاني.

وأكد "موسى" اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير فرص العمل للشباب المصري، من خلال المشروعات القومية الكبرى، لافتًا إلى أن وزارة النقل تسهم بتوفير ما يقرب من 2 مليون فرصة عمل.

وفي ختام تصريحاته، لفت إلى أن ميناء السخنة وحده يوفر 80 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يدل على الدور الكبير الذي تلعبه المشروعات التنموية في توفير فرص العمل ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

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