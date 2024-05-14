محافظ الغربية يتابع مشروع إنشاء الحضانة المبكرة بمحلة مرحوم مركز طنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الأعمال الجارية في مشروع إقامة حضانة مبكرة من سن يوم وحتى 4 سنوات والذي يقام على مساحة ٤١٢ متر تقريبا على أرض أملاك دولة بمحلة مرحوم مركز طنطا والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشروع تابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع عبارة عن دور واحد وتم الانتهاء من الأعمال الخرسانية للدور وجارى أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى.

وأكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة كانت حلم لدى سكان الريف المصري وسرعان ما تحول هذا الحلم إلى واقع ملموس بالمشروع القومي الذي يعد تحولا جذريا غير مسبوق غير شكل القرى وأعاد الحياة لأهالينا بالريف المصري.

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لتفقد 10 مشاريع ورصف 3 طرق ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومتابعة أعمال الرصف والتطوير بزفتى في جولة استمرت ل 7 ساعات متواصلة.

جاء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

وقامت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كلا من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً بمتابعة حملاتها اليومية المكبرة بحملة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى ومحلات الجزارة وبيع الأسماك بالسنطه.

كما قامت اللجنة بالمرور على عدد من المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، ومتابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار وعلى محال وأماكن بيع منتجات اللحوم والأسماك الطازجة والمملحة بأنواعها للتأكد من صلاحيتها، حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.



وخلال الحملة تم رصد عدد من المخالفات وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



حيث قامت اللجنة بتحرير عدد محاضر متنوعة بين سلع غذائية مغشوشة، نقص أوزان الخبز، خبز غير مطابق للمواصفات، سلع مجهولة المصدر، عدم إعلان عن السعر، كما قامت مديرية الصحة محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية فضلا عن تحرير الطب البيطري والتموين ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء عددا من المحاضر.