محافظ الغربية يتفقد 10 مشروعات ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى زفتى

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كانت حلمًا لدى سكان الريف المصري، وسرعان ما تحول إلى واقع ملموس بالمشروع القومي الذي يعد تحولًا جذريًا غير مسبوق غيّر شكل القرى وأعاد الحياة لأهالينا بالريف، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ تفقد خلالها 10 مشاريع ورصف 3 طرق ضمن أعمال المبادرة الرئاسية ومتابعة أعمال الرصف والتطوير بزفتى.

بدأت الجولة بتفقد محطة معالجة نهطاي، والتي تعمل بطافة 5000م3/ يوم، وتصب عليها قرى مجلس قروي نهطاي وقرى مجلس قروي سنبو الكبرى.



وفي سندبسط، تفقد المحافظ مركز طب أسرة ومركز تأهيل سندبسط، ثم توجه المحافظ لدهتورة لتفقد وحدة طب أسرة دهتورة والوحدة الاجتماعية، فضلًا عن تفقد وحدة طب أسرة كفر شبراقلوج، كما تفقد مركز تنمية الأسرة بسنباط ومركز طب أسرة شبراملس، لينتقل المحافظ لتفقد وحدة طب الأسرة ومحطة معالجة شرشابة.

وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بطريق زفتى المحلة بطول 20 كم بنسبة تنفيذ 50%، طريق زفتى سمنود بطول 2.4 كم بنسبة تنفيذ 35%، وتفقد أعمال الرصف بطريق العزيزية شبراملس كفر ششتا القرشية بطول 5 كم بنسبة تنفيذ 31%.

وتابع المحافظ، خلال الجولة، أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة زفتى وأعمال ترميم وتطوير وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى، بطول 190 مترًا وعرض 10 أمتار من بزينة غراب، مرورًا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش بمدينة زفتى، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى من شارع الجيش القبلي تقاطع أبوالحسايب حتى فطاطري الحسيني بعد مدرسة الصنايع، لتكون متنفسًا حضاريا لأهالي زفتى، من أجل إضفاء لمسة جمالية على الشوارع، بالإضافة إلى إنشاء أماكن تصلح ساحات انتظار للسيارات بأسلوب حضاري لمواجهة التكدس المرورى بزفتى.