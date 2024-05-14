وزير الزراعة: "لا يوجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتى من كل المحاصيل"

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في كلمته أمام مجلس الأعمال الكندى المصري، إنه لا يوجد دولة بالعالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل وأضاف أن كل دولة تنتج ما تتميز فيها، مشيرا إلى محدودية الأرض الزراعية في مصر، والتي تبلغ حوالي 10 ملايين فدان فقط ونصيب الفرد تتضاءل حتى أصبح قراطين فقط، مؤكدا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في مجال التوسع الأفقي، من خلال استصلاح الصحراء وكذلك التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من ذات وحدتي الأرض والمياه، وكذلك التوسع في إنشاء الصواب الزراعية التي تضاعف الإنتاج وترشد المياه.



وأضاف، أن الدولة في عهد الرئيس السيسي، أنفقت المليارات على المشروعات الزراعية القومية الكبرى لدعم منظومة الأمن الغذائي، موضحا أن 90% من القطاع الزراعي يمتلكه القطاع الخاص ودور الوزارة الدعم الفنى والمساندة والإرشاد، وكذلك استنباط الأصناف والتقاوى عالية الجودة والإنتاجية.

من جانب آخر، قال «القصير»، إن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية، مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية، لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات، لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم، وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مجلس الأعمال الكندى المصري، بحضور المهندس معتز رسلان رئيس المجلس والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة في المجلس، وكذلك أعضاء مجلس الأعمال الكندى المصرى ونواب البرلمان وبعض السفراء ورجال الأعمال والجهاز المصرفي.