الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاحتلال يواصل جرائمه.. قصف إسرائيلى عنيف يستهدف النازحين الفلسطينيين أثناء نومهم

غزة
غزة

سلطت شبكة سي إن إن الأمريكية، الضوء على القصف الإسرائيلي العنيف على مخيم النصيرات للاجئين خلال الليل، قُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا، وكان من بينهم تسعة أطفال.


وتتناثر البطانيات الملونة والفُرش المهترئة والكتب المغبرة فوق ما كان منزلًا لعائلة كاراجا، حيث يقيم أيضًا 100 فلسطيني نازح. 

وبشكل منفصل، يتسلق العشرات من الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين قمة جبل من الحطام بحثًا عن أحبائهم.

وذكرت الشبكة أن مشاهد بالفيديو بعد غارتين جويتين إسرائيليتين على مخيم النصيرات للاجئين خلال الليل، قُتل ما لا يقل عن 40 شخصًا، وكان من بينهم تسعة أطفال، بحسب مسئولي المستشفى المحلي.

ويُظهر الفيديو أقارب المفقودين وهم يبحثون بين الأنقاض، وقد احمرت وجوه العديد منهم من الحزن. "جميعهم مدفونون تحت الأرض، بمن فيهم الأطفال.. ما ذنبهم؟" قال أشرف الجليس. "أقسم بالله إنهم جميعا مدنيون أبرياء".

وقال حمدان كاراجا لشبكة CNN إن والده قتل في الهجوم.

وقال الأب لسبعة أطفال ورأسه ملفوف بالأوشحة: "أطفالي، بنات وأولادًا، تحت الأنقاض، وزوجتي أيضًا. لقد تم استهدافنا بينما كنا نائمين، دون أي إنذار مسبق".

وفي الهجوم الثاني، قصفت القوات الإسرائيلية مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في النصيرات. ويمكن رؤية الأطفال النازحين وهم في حيرة من أمرهم، بينما يُقبلهم الرجال ويعانقونهم ويقدمون لهم كلمات العزاء. 

​القوات الإسرائيلية​ غزة الامم الأطفال النازحين

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