طارق الشناوى ردًا على أشرف زكى: لا اعتذار عن مقالى (فيديو)

أبدى الناقد الفني طارق الشناوي، دهشته من تحول النقاش حول مقاله الأخير إلى قضية رأي عام، مؤكدًا أن المقال لم يحمل أي إساءة وأنه لم يوجه اتهامات للدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

أوضح الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أنه لم يشر إلى استغلال زكي لنفوذه في الأعمال الفنية للفنانة روجينا، مشيرًا إلى أن تناوله لمشاركة روجينا في ثلاثة أعمال فنية متتالية لا يعد تجاوزًا، وأعرب عن استيائه من أسلوب زكي في التعامل مع الموضوع، متسائلًا عن كيفية استخدام نقيب المهن التمثيلية لمثل هذه الأساليب في النقاش.

وأكد "الشناوي"، أن مقاله كان يحمل المدح لروجينا، مشددًا على أنه لن يعتذر عن مقال يعبر عن رأيه الشخصي، وأنه لا يرى روجينا مناسبة لتكون بطلة مطلقة في الأعمال الفنية من وجهة نظره، موضحًا أن زكي قد قرأ المقال من منظور مختلف، مما أدى إلى سوء الفهم.