دبلوماسى سابق يوضح أسباب انعقاد القمة العربية بالبحرين

أوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أسباب انعقاد القمة العربية بالبحرين، قائلًا:" إن هذه القمة بالرغم من أنها قمة دورية لكنها تنعقد في ظرف استثنائي، سواء في تاريخ العالم العربي أو في تاريخ وتطورات القضية الفلسطينية على ضوء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق منذ 75 عامًا على الشعب الفلسطيني في حرب تدخل شهرها الثامن تم خلالها اتباع استراتيجية ممنهجة لتدمير قطاع غزة ودفع سكانه لترك ديارهم وأراضيهم".

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة dmc، أن الشعوب العربية توجه أنظارها ناحية المنامة في انتظار القرارات التي سوف تتخذها القمة العربية للتعامل مع هذا العدوان وكيفية الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة بالمعنى الحرفي للكلمة، وطبقًا لتعريف معاهدة واتفاقية منع الإبادة الجماعية عام 1949.

ولفت إلى أن الشعوب العربية تأمل ألا تخرج هذه القمة العربية بنفس القرارات التي تعودنا عليها بالقمم العربية السابقة.