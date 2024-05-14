اقتصادي: رفع حدود سحب بطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية رسالة لطمأنة المواطن والمستثمر

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن رفع البنك الأهلي المصري حدود السحب لبطاقات الائتمان بالعملات الأجنبية للمشتريات الدولية قرار مهم يؤكد توافر السيولة النقدية من العملات الأجنبية بكميات كبيرة ما يسهم في طمأنة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وأوضح أن القرار يسهم في زيادة عدد المتعاملين مع المصارف وتوفبر السيولة النقدية لهم للتيسير عليهم ما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي وزيادة القدرة الشرائية وتدعيم النشاط الاقتصاد المصري.

رفع حدود السحب رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ“الدستور”، إن البنك رفع حدود المشتريات الدولية لفيزا جولد وماستركارد تيتانيوم من 7.5 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه ورفع حدود فيزا بلاتينم وماستركارد بلاتينم من 12.5 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه كما وصلت حدود المشتريات عبر بطاقات الشركات من 20 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وأوضح أن القرار يمثل رسالة طمأنة للشركات والأفراد والمستثمرين المتعاملين مع البنوك بتوافر سيولة كبيرة لدى البنوك لتمكن المواطنين والشركات بسحب أموال باستخدام البطاقات، مؤكدا أن القرار يتوافق مع احتياجات ومتطلبات الأفراد والشركات كما انه جاء بعد اصلاحات في السياسة النقدية نتيجة قرارات المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف وتوافر سيولة نقدية كبيرة وارتفاع كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.

يسهم في زيادة القدرة الشرائية للشركات والأفراد

وأوضح أن القرار يسهم في زيادة القدرة الشرائية للشركات والأفراد ويسهل لهم عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال كما يسهل النعاملات المالية بين الشركات وبعضها كما يتوافق مع متطلبات أصحاب الشركات والأفراد في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، كما أن القرار يزيد القوة الشرائية للمواطنين.