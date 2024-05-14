الأزهر الشريف يؤكد مرونة الشريعة وينفى "جمود" التراث (فيديو)

أعلن الدكتور رمضان حسان، رئيس مؤتمر الأزهر الشريف وعميد كلية الدراسات الإسلامية، عن تفاصيل المؤتمر الذي يبرز دور الأزهر في خدمة الشريعة واللغة العربية، مشيرًا إلى أن البعض يشكك في دور الأزهر وأهميته.

أكد حسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن المؤتمر ناقش مساهمات علماء الأزهر وتأثيرهم، محليًا ودوليًا، وتلقى المؤتمر 65 بحثًا تناولت جهود الأزهر في تجديد الفكر الديني والحفاظ على العقيدة والشريعة.

وأضاف أن علماء الأزهر لعبوا دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية، مؤكدًا موقف الأزهر الثابت والواضح في دعم القضية، وشدد على أن التراث الإسلامي ليس محصنًا ضد الخطأ ولا يجب اتهامه بالجمود بشكل كامل، موضحًا أن الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان، وأن التراث كُتب ليتناسب مع ظروف عصره وقد لا يتناسب بالضرورة مع عصرنا الحالي.

واختتم "حسان" بالتأكيد على أن الأزهر يقود عملية تجديد الخطاب الديني وفق الضوابط الشرعية، مؤكدًا أن دور الأزهر في هذا المجال لا يمكن إنكاره، وأن الأزهر يعتنق مبدأ الحوار الفكري البناء.