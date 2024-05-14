الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأزهر الشريف يؤكد مرونة الشريعة وينفى "جمود" التراث (فيديو)

الأزهر
الأزهر

أعلن الدكتور رمضان حسان، رئيس مؤتمر الأزهر الشريف وعميد كلية الدراسات الإسلامية، عن تفاصيل المؤتمر الذي يبرز دور الأزهر في خدمة الشريعة واللغة العربية، مشيرًا إلى أن البعض يشكك في دور الأزهر وأهميته.

أكد حسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن المؤتمر ناقش مساهمات علماء الأزهر وتأثيرهم، محليًا ودوليًا، وتلقى المؤتمر 65 بحثًا تناولت جهود الأزهر في تجديد الفكر الديني والحفاظ على العقيدة والشريعة.

وأضاف أن علماء الأزهر لعبوا دورًا محوريًا في القضية الفلسطينية، مؤكدًا  موقف الأزهر الثابت والواضح في دعم القضية، وشدد على أن التراث الإسلامي ليس محصنًا ضد الخطأ ولا يجب اتهامه بالجمود بشكل كامل، موضحًا أن الشريعة الإسلامية قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان، وأن التراث كُتب ليتناسب مع ظروف عصره وقد لا يتناسب بالضرورة مع عصرنا الحالي.

واختتم "حسان" بالتأكيد على أن الأزهر يقود عملية تجديد الخطاب الديني وفق الضوابط الشرعية، مؤكدًا أن دور الأزهر في هذا المجال لا يمكن إنكاره، وأن الأزهر يعتنق مبدأ الحوار الفكري البناء.

رمضان حسان مؤتمر الأزهر الشريف كلية الدراسات الإسلامية الأزهر الأزهر الشريف عزة مصطفى صالة التحرير علماء الازهر تجديد الفكر الديني العقيدة والشريعة القضية الفلسطينية التراث الإسلامي

الأكثر قراءة

عاجل.. ثالوث الفشل الاستخباراتى الإسرائيلى.. تقرير عبرى يفضح تل أبيب

مصر ترد رسميًا على "مطالب إسرائيل بفتح معبر رفح"

"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

شكرى: نرفض سياسة لَىّ الحقائق وإسرائيل المسئولة والمتسببة عن الأزمة الإنسانية فى غزة

المتهم فى واقعة محاولة اغتصاب فتاة بمدينة نصر: "أنا مركب كاميرات فى العربية"

لأول مرة.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يدخل مدينة رفح الفلسطينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

ردود دولية غاضبة بسبب استمرار حرب غزة.. والاحتلال يواصل التصعيد

جيش الاحتلال يشن هجمات صاروخية على مناطق لحزب الله جنوب لبنان

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟