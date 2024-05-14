الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رئيس رابطة الليجا يعلن انتقال مبابى إلى ريال مدريد

مبابي
مبابي

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي  سينضم هذا الصيف إلى ريال مدريد بعقد لمدة 5 مواسم.

وقال تيباس في مقابلة نشرتها يومية "أولي" الأرجنتينية: "حسنًا يا صديقي، سيأتي العام المقبل إلى مدريد، الموسم المقبل، نعم".

وأوضح تيباس أن الفريق الملكي والمهاجم الفرنسي، البالغ 25 عامًا، توصلا لاتفاق ينضم فيه هداف مونديال 2022 إلى سانتياجو برنابيو لمدة 5 سنوات.

وأضاف أن مبابي "أحد أفضل اللاعبين في العالم. لكن حسنًا، هناك (البرازيلي) فينيسيوس و(الإنجليزي) بيلينيجهام، ستكون لمدريد تشكيلة قوية".

وأعلن قائد منتخب فرنسا ونجم باريس سان جيرمان الجمعة رسميًا رحيله عن نادي العاصمة والدوري الفرنسي، بعد انتهاء الموسم الحالي، دون الكشف عن وجهته.

وبعد ضمانه استعادة لقب الدوري المحلي من غريمه برشلونة للمرة الـ36 في تاريخه، يخوض ريال نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل ضد بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في لندن.

خافيير تيباس الدوري الاسباني مبابي كيليان مبابي ريال مدريد

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