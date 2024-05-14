الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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المخرج محمد محمود: مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة نافذة لاكتشاف المواهب الشبابية

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

قال المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، إن المهرجان فكرة شبابية استغرقت وقتًا كبيرًا للإعداد لها حتى يخرج بهذه الصورة المشرفة.

دعم الأفلام القصيرة

وأكد المخرج محمد محمود، خلال لقائه ببرنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المهرجان كان هدفه أن يكون نافذة للمواهب الشباب المتميزين في عمل الأفلام القصيرة، المهرجان تطور بشكل طبيعي وسريع، والناس أصبحت متفاعلة بصورة كبيرة معه.

مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة 

وتابع: "المهرجان شارك فيه هذا العام 33 دولة من مختلف أنحاء العالم، ولدينا 51 فيلما قصيرا مشاركا في المسابقات الرسمية".

واستطرد: "الفيلم القصير يعتمد على القصة وليس الرواية، كما أن عرضه يكون في وقت قياسي، وبالتالي الأفلام القصيرة بمثابة تحد أمام طاقم العمل".

مهرجان الأسكندرية للأفلام القصيرة دي ام سي السفيرة عزيزة رئيس مهرجان الأسكندرية للأفلام القصيرة محمد محمود

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