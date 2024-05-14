"السفيرة عزيزة" يستعرض تقريرًا مصورًا عن جهود بنك الشفاء المصرى

عرض برنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي” تقريرًا مصورًا عن جهود بنك الشفاء المصري الطبية في مساعدة المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأكد التقرير أنه تم إجراء ما يقرب من 40 عملية جراحية لمرضى العيون من مختلف المحافظات المصرية.

وقال محمد حمدي، مشرف قوافل طبية ببنك الشفاء المصري، إنه تم إجراء الكشف الطبي على ما يقرب عن 5 آلاف حالة، وتم تسليم النظارات الطبية للمواطنين الذين هم كانوا بحاجة لها، كما أنه تم إجراء 40 عملية جراحية بمركز العيون بالدقي.

وأشار التقرير إلى أن العمليات الجراحية وما يسبقها من فحص وكشف مكثف بالمجان عن طريق بنك الشفاء المصري للمواطنين الأولى بالرعاية في جميع المحافظات المصرية.

آراء المواطنين

وأكد محمود محمد، أحد المستفيدين من خدمات بنك الشفاء المصري،:" شوفت الإعلان على النت وتوجهت سريعًا من أجل الحصول على الخدمة بالمجان، وكل الإجراءات اللي عملتها بالمجان".