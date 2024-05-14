الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

نقاش حاد بين مبابى ومالك باريس سان جيرمان فى اليوم الأخير لرحيله

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية اليوم عن نقاش حاد دار بين كيليان مبابي وناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، في اليوم الأخير لرحيل اللاعب.

وقال تقرير “راديو مونتي كارلو”، إنه كان هناك بالفعل نقاش حاد مساء الأحد، على هامش مباراة باريس سان جيرمان وتولوز بين ناصر الخليفي ولويس كامبوس وكيليان مبابي.

وأضاف التقرير: كان الهدف من هذا النقاش حل التفاصيل المالية قبل رحيل المهاجم.

وأعلن «مبابى» عن رحيله عن ناديه الفرنسى باريس سان جيرمان، الجمعة الماضى، مؤكدًا أنه لن يجدد عقده، بعد قضائه ٧ أعوام داخل صفوف الفريق الباريسى.

وبالتالي أصبح مبابي قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني وتحقيق حلمه بارتداء القميص الملكي في الموسم الجديد.

رومانو يكشف تفاصيل اقتراب مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد

من جانبه، كشف الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن مبابي توصل لاتفاق نهائي بالفعل بالانضمام إلى ريال مدريد.

وقال الصحفي "رومانو" في فيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله أن مبابي قام بشراء منزل في العاصمة الإسبانية مدريد، تمهيدًا لانتقاله إلى النادي الملكي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وشدد رومانو، على أن مبابي لن ينظر إلى أي عروض أخرى من كبار الأندية في مختلف الدوريات؛ لأن هدفه هو ارتداء القميص الأبيض فقط.

مبابي كيليان مبابي الخليفي باريس سان جيرمان سان جيرمان

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