الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الهلال الأحمر الفلسطينى تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

حذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، جراء استمرار إغلاق المعابر، وذلك بعد سيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح واحتلاله وإغلاقه بالكامل.

وقالت الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم، إن استمرار إغلاق المعابر وخاصة معبر رفح الحيوي كونه الشريان الرئيس الذي يغذي القطاع برمته، ومنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية بما فيها الطعام والدواء والوقود بشكل كامل- ينذر بكارثة إنسانية وصحية وشيكة.

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وأكدت الهلال الأحمر الفلسطيني أن منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يعني أن المجاعة باتت وشيكة مع اقتراب نفاد مخرون الطعام، لا سيما مع استمرار العدوان المتواصل للشهر السابع على التوالي، ونزوح ما يزيد على 85% من السكان، حيث يعاني المواطنون من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، في ظل شح المساعدات الإنسانية الشديد، الناجم عن منع وصولها من قبل قوات الاحتلال، في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على أن السلطة القائمة بالاحتلال يقع على عاتقها وحدها تأمين وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان القابعين تحت الاحتلال، وليس فقط السماح بدخولها. 

الهلال الأحمر الفلسطيني: استمرار منع الاحتلال إدخال الوقود يهدد بانهيار المنظومة الصحية

ولفتت الهلال الأحمر إلى أن استمرار منع الاحتلال إدخال الوقود يهدد بانهيار المنظومة الصحية بشكل كامل، وخروج المستشفيات المتبقية عن العمل، إذا لم يتم توفير الوقود للمولدات الكهربائية، ولمركبات الإسعاف ومحطات تحلية المياه وشبكات الصرف الصحي.

وناشدت الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية الدولية التدخل العاجل بالضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر وخاصة معبر رفح، والسماح بتدفق سلس ومستدام وكافٍ للمساعدات الإنسانية بشكل دائم ودون شروط أو قيود، بما يضمن إيصالها إلى المواطنين المحتاجين في شتى أرجاء القطاع.

الهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة قوات الاحتلال معبر رفح المساعدات الإنسانية

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