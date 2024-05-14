الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المستشار عادل عزب يتفقد وحدة التحول الرقمي بمجلس الدولة الجديد

المستشار عادل عزب
المستشار عادل عزب

زار المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، وحدة التحول الرقمي، المصنعة حديثًا، داخل فرع مجلس الدولة الجديد، بالقاهرة الجديدة، عقب افتتاح المقر الجديد بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وقيادات مجلس الدولة.

وتفقد المستشار عادل عزب المبني بالكامل، وتجول داخل القاعات التي تعقد بها الجلسات القضائية، للاطلاع علي التنظيم الجديد، ويرافقه عدد من القضاة.

وتم تصميم المبنى عدي وجه العموم والقاعات على وجه الخصوص، بأحدث الأنظمة التي تكفل وسائل الراحة المتقاضين الزائرين لهذه للمجمع.

ويقع المبنى الجديد لمجلس الدولة بالقاهرة الجديدة في القطعة (3 / 1) بحي خدمات جنوب القرنفل بالقاهرة الجديدة، بالقرب من المقر الجديد للنائب العام، بجوار مدينة الرحاب.

وانتقلت جميع دوائر القضاء الإداري للمنازعات الإدارية والضريبية ودوائر المفوضين الخاصة بها، من مبنى مجلس الدولة في الدقي ومقر المجلس بالعباسية إلى المبنى الجديد بالقاهرة الجديدة.

مجلس الدولة القيادات التنفيذية وحدة التحول الرقمي رئيس مجلس الدولة

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