الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على صاحب مصنع مكياج وأدوات تجميل مغشوشة بالقاهرة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل دون ترخيص بالقاهرة، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام مالك ورشة تصنيع مستحضرات تجميل باستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، واتخاذها مكانًا لتصنيع مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون تصريح.

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وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات وباستهداف الشقة المشار إليها أمكن ضبطه وعثر على  كمية من الخامات والأدوات المستخدمة في التصنيع – عدد من العبوات المجهزة للتعبئة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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