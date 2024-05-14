إيمان كريم تثمن دعم الرئيس للرائدات المجتمعيات

ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدور وقدرات الرائدات المجتمعيات وإيمانه الكامل بضرورة دعمهم معنويا وماديا، وهو ما أسفر عن القرار بزيادة مكافآت التطوع الشهرية المقررة للرائدات المجتمعيات لتصل إلى 1500 جنيه شهريًا بدلا من 900 جنيه بداية من يوليو المقبل تقديرًا لدورهم في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية وقضايا الأسرة.

وقالت كريم، إن الرائدات المجتمعيات لهم أدوار حيوية وفاعلة في توعية الأسر داخل القرى والنجوع والمجتمعات النائية والبعيدة عن العمران والتي يصعب وصول خدمات التوعية إليها خاصة التوعية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على كافة المستويات، مؤكدة أن الرائدات المجتمعيات يعتبرن الأكثر تأثيرا في الفئات المستهدفة ومن القادة المؤثرين على كافة خطط التنمية من خلال تعاملهم المباشر مع تلك الفئات، وقرار زيادة مكافآت التطوع الشهرية لهم يشجع جانب كبير من أقرانهم على التطوع وخدمة المجتمع، مثمنة في هذا الامر ايضًا جهود وزارة التضامن في وضع استراتيجية للتطوع تتضمن تطوير أول قاعدة بيانات موحدة عن التطوع في مصر، وفتح قنوات متنوعة لتعبئة المتطوعين والتواصل معهم وحمايتهم وتحسين أوضاعهم، وتعزيز قدراتهم للمشاركة في الاستجابة لتحديات مصر التنموية.

وأعلنت عن استعداد المجلس لتقديم خبراته الفنية للرائدات المجتمعيات من خلال تدريبهم على آليات وسلوكيات التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة، وتعلم أساسيات لغة الإشارة حتى يسهل لهم التعامل بها والتواصل مع أصحاب الإعاقات السمعية.

على صعيد أخر، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمرحلة الأولى من موسم الحصاد لمشروع "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، يشكل نقطة انطلاق مهمة نحو تغير مسار خريطة مصر الزراعية، والذي يعد عصبًا أساسيًا للاقتصاد المصري، وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي للشعب المصري، وزيادة الصادرات الزراعية، بما يدعم جهود زيادة الدخل القومي، لاسيما وأنه يعد أحد أهم مشروعات الدولة الهادفة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي وتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.