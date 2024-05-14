الثلاثاء 14 مايو 2024
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مصر

إتحاد المصريين بالسعودية يلتقي القنصل العام بالرياض

عادل حنفي نائب رئيس
عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين

 قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه حرصًا مننا على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لدعم الدولة والوقوف مع قيادتها السياسيّة ألتقي نائب رئيس الإتحاد بالسعودية بمقر القنصلية العامة بالرياض السفير طارق المليجي القنصل العام، بوجود القنصل عبدالله حسني، والمستشار محمد عليان المستشار العمالي بالرياض.

و أفاد القنصل العام بالرياض السفير طارق المليجي أثناء الإجتماع أنه إستجابة  لمطالب ومقترحات الجالية تم وضع خطة لتطوير الخدمات المقدمة من القنصلية المصرية بالرياض، بدأت بعملية توسعة ورفع كفاءة مبنى القنصلية لإستيعاب الأعداد المتزايدة من أبناء الجالية، مما سيساعد على تقليل ظاهرة الطوابير أمام مقر القنصلية، وكان محور الخطة هو تعزيز التحول الرقمي ورقمنة الخدمات داخل القنصلية، ونتج عن تنفيذها أنه أصبحت الفترة الزمنية لإصدار جواز السفر تتراوح ما بين 3 – 4 أسابيع، وإستحداث خدمة الدفع الالكتروني بكروت "مدى" البنكية، وإنشاء تطبيق إلكتروني خاص بالقنصلية لتسهيل عملية حجز المواعيد، ومراجعة المستندات (قبل زيارة المواطن لمقر القنصلية) والرد على استفسارات السادة المواطنين، وربط التطبيق الإلكتروني بنظام متطور للأرقام وبوابة إلكترونية لتسهيل دخول المواطنين للقنصلية بمجرد مسح QR كود الذي يحصل عليه المواطن عند حجز الموعد، وتكثيف المهمات القنصلية لمناطق إختصاص البعثة حلًا لمشكلة تباعد المسافات، وبشكل خاص إيفاد مهمة شهريًا إلى المنطقة الشرقية التي تشهد أكبر تجمع للجالية بعد الرياض، ويحرص رؤساء المهمات القنصلية على عقد لقاءات مع كبار المسئولين في المنطقة على هامش المهمة، فضلًا عن عقد لقاءات مع المصريين الموقوفين في السجون والوافدين، والتعاقد مع شركة بريدية لتسليم وإستلام المعاملات القنصلية من المواطنين.


وأضاف القنصل العام أن أعضاء البعثة الدبلوماسية يبذلون جهودًا كبيرة لتغيير الصورة الذهنية وتعزيز التواصل مع أبناء الجالية سواء من خلال الموقع الرسمي للقنصلية أو صفحة الفيسبوك أو التطبيق الإلكتروني أو من خلال المؤتمرات التي تنظمها القنصلية للتواصل المباشر مع أبناء الجالية، فضلًا عن إقامة القنصلية بالتعاون مع الحكومة السعودية ثلاث نسخ من ملتقى الجالية المصرية بالرياض والمنطقة الشرقية، والذي تضمنت عددًا من الأنشطة والفعاليات والبرامج والخدامات التي تخص الجالية المصرية المقيمة في المملكة.

وقد أثنى حنفي على التطور الذي تشهده القنصلية العامة المصرية بالرياض تحت قيادة السفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض، ومتابعته لبعض الحالات الإنسانية المرضية  التي تحتاج لمساعدة، وتسفير كثير من حالات الوفاة إلى أرض الوطن على نفقة الدولة في زمن قياسي، ومساهمة القنصلية العامة بالتعاون مع مكتب التمثيل العمالي في إنهاء إجراءات تسفير مخالفي نظام الإقامة إلى أرض الوطن بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية والجوازات السعودية

كما أختتمت زيارة نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين  بالسعودية بزيارة مكتب التمثيل العمالي الذي يرأسه المستشار محمد عليان المستشار العمالي، حيث أوضح بدوره الخدمات التي تقدم للعمالة المصرية المقيمة بالمملكة من خلال مكتب التمثيل العمالي منها إعتماد عقود العمل لأول مرة، وإعتماد عقود العمل بغرض تجديد الإجازة لموظفي الحكومة بمصر، والتأكد من صحة عقود العمل، وبحث الشكاوى العمالية المقدمة للمكتب والعمل على تسويتها وديًا، وتعريف العاملين بالمملكة بالحقوق والواجبات وفقًا لنظام العمل بالمملكة، وإعتماد خطابات التعريف بالراتب وتعديل المهنة بالجواز أو البطاقة وتجديد تصريح العمل، ومن أهم هذه الخدمات توفير فرص عمل بسوق العمل السعودي.

عادل حنفي الاتحاد العام للمصريين بالسعودية منظمات المجتمع المدني طارق المليجي القنصلية العامة بالرياض

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