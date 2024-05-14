استعدادات مكثفة لتنظيم المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

تواصل نقابة الصحفيين استعداداتها لتنظيم المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، "دورة فلسطين"، ومن المقرر عقد المؤتمر في يونيو المقبل، ليأتي متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفي.



ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التى تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، والثانى يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

وعقدت النقابة اجتماع تنظيمي لتشكيل اللجان الخاصة بالمؤتمر الأحد الماضي.

وبدأ النقيب خالد البلشي المؤتمر بالتأكيد على أن ما تم تشكيله هو نواة للجان الرئيسية الثلاث للمؤتمر، كما أن تحديد مقرري اللجان سيكون من خلال مجلس النقابة مثمنا مشاركة الجمعية العمومية للمرة الأولى في توجيه الدعوات وعقد الاجتماع وأجاب على أسئلة الزملاء وتدخلاتهم من حيث موعد المؤتمر وعنوانه العام وعضوية اللجان وإمكانية الدعوة للزملاء لتوسيع دائرة المشاركة في لجان وأعمال المؤتمر.

ودارت أبرز مداخلات الزملاء حول ضرورة عقد ندوات على هامش المؤتمر وأن تكون قضية الأجور هي العنوان العام للمؤتمر لضمان مشاركة أعداد كبيرة من الزملاء.

كما تم المطالبة بضرورة دعوة شيوخ المهنة وأساتذتها للمشاركة في أعمال المؤتمر وتحضيراته وفعالياته.

المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

تحدث النقيب عن ضرورة وجود لجنة تمويل للمؤتمر ووجه الدعوة للزملاء للانضمام للجنة التنفيذية التي تم تشكيلها في الاجتماع السابق وأكد مجددا أن قضية الأجور هي قضية الرئيسية على محور اقتصاديات الصحافة.



وانفصلت لجان المؤتمر بعد الاجتماع العام وعقدت كل منها أولى جلساتها وتحدد الزملاء فيولا فهمي وسامح حنين منسقين للجنة مستقبل صناعة الصحافة وهشام فؤاد وياسر سليم منسقين للجنة اقتصاديات الصحافة.



وعُقِدَ اجتماع لجنة الحريات والتشريعات يوم أمس الأحد الموافق 12 مايو، وهو أول اجتماع لها بالدور الثالث في مقر نقابة الصحفيين، بحضور 11 زميلًا/زميلة من أعضاء الجمعية العمومية.

بدأ الاجتماع بانتخاب مقرر اللجنة، حيث تقدم 3 من الزملاء بترشيحاتهم، وانتهى التصويت بانتخاب الصحفية شيماء حمدي كمقررة للجنة.

ثم قام الأعضاء بتحديد مهام مقرر اللجنة، والتي تضمنت تحديد مواعيد الاجتماعات وضمان عدم تضاربها مع اللجان الأخرى، وتوثيق المقترحات والتوصيات التي تُعدها اللجنة، وتوثيق اجتماعاتها، ودعوة الزملاء لحضور الاجتماعات، والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية لتشجيعهم على الحضور.

واتفق الحضور على أهمية العمل على التشريعات المتعلقة بالحريات والصحافة، لأنها تشكل أساسًا للحريات الصحفية والإعلامية. وأبرز الحضور النقاط الجوهرية التي يجب مراعاتها والعمل عليها داخل اللجنة، ومنها: مناقشة التشريعات المقيِّدة للحريات وتقديم مقترحات للتعديل التشريعي، ومناقشة قانون الحبس الاحتياطي وتقديم تعديلات لوقف استخدامه كعقوبة سالبة للحرية ضد أصحاب الرأي والصحفيين، ومناقشة أشكال وتطورات المنع التي تواجه العمل الصحفي، ومناقشة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، وآليات حماية الصحفيات المتعرضات للضغط داخل المؤسسات الصحفية، ومناقشة كيفية تعزيز استقلال النقابة، بالإضافة إلى مناقشة قانون النقابة والاستعداد لمحاولات التعديل المستقبلية.

تم تكليف الزميل الصحفي محمد بصل بإعداد خطة مبدئية حول كيفية التعامل مع التشريعات المتعلقة المناقشة داخل اللجنة خلال الفترة المقبلة، بينما تم تكليف الزميل الصحفي عمرو بدر بإعداد مقترح لخطة التعامل مع قضايا الحريات، بما في ذلك قضية الصحفيين المحتجزين احتياطيًا.



فيما حددت لجنة التشريعات انعقاد اجتماعها القادم اليوم الثلاثاء في الدور الثالث على أن يكون اجتماعها الدوري يوم الأحد من كل أسبوع.



وحددت لجنة اقتصاديات الصحافة اجتماعها يوم الأحد من كل أسبوع.

فيما تعقد لجنة مستقبل صناعة الصحافة اجتماعها القادم يوم الأربعاء 15 مايو على أن تحدد في كل اجتماع لها موعد الاجتماع التالي له.