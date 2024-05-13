"القاهرة الإخبارية": حركة نزوح كبيرة من المناطق الشمالية في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية الكثيفة

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأن آليات إسرائيلية تقدمت تجاه مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والاحتلال ينفذ أحزمة نارية في المنطقة، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

كما أشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن هناك حركة نزوح كبيرة من المناطق الشمالية في غزة إلى غرب القطاع بسبب الغارات الإسرائيلية الكثيفة.

وأكد وجود توغل بري إسرائيل محدود في المناطق الشمالية لرفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستهدف أحياء السلام والجنينة ومنطقة التنور.