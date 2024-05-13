الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

600 مليون يورو استثمارات أوروبية في مشروعات المياة (إنفوجراف)

استثمارات الاتحاد
استثمارات الاتحاد الاوروبي

قال السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي لدى مصر ان هناك استثمارات بقيمة 600 مليون يورو في مختلف المشروعات المتعلقة بالمياة في مصر، وهذا ادى الى تتابع وجود استثمارات اخرى بقيمة 3.5 مليار يورو في نطاق المشروعات البيئية المتعلقة بالمياة.

تابع سفير الاتحاد الاوروبي خلال لقائه في ورشة عمل بالاسكندرية، أن هناك مشروعين لمعالجة المياة في الاسكندرية الاولى بتنفيذ الجهات الفرنسية والاخرى في غرب الاسكندرية باستثمارات اوروبية، لتأهيل جميع محطات المياة ومعالجة مياة محطات الصرف الصحي.

وأوضح أن تلك المشروعات ستؤدي بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة استخدام المياة وتحسين جودتها وتحسين النظام البيئي المتعلق بالبيئة البحرية.

وأكمل ان الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ومصر تعطينا فرصة لمواجهه التحديات المتعلقه بالمياة والذي يعد من اهم قطاعات الشراكة بيننا.

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سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة يشيد بالشراكة الاستراتيجية مع مصر

 

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السفير كريستيان برجر الاتحاد الأوروبي المشروعات في مصر المتعلقة بالمياة معالجة المياة في الاسكندرية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ومصر

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