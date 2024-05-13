600 مليون يورو استثمارات أوروبية في مشروعات المياة (إنفوجراف)

قال السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي لدى مصر ان هناك استثمارات بقيمة 600 مليون يورو في مختلف المشروعات المتعلقة بالمياة في مصر، وهذا ادى الى تتابع وجود استثمارات اخرى بقيمة 3.5 مليار يورو في نطاق المشروعات البيئية المتعلقة بالمياة.

تابع سفير الاتحاد الاوروبي خلال لقائه في ورشة عمل بالاسكندرية، أن هناك مشروعين لمعالجة المياة في الاسكندرية الاولى بتنفيذ الجهات الفرنسية والاخرى في غرب الاسكندرية باستثمارات اوروبية، لتأهيل جميع محطات المياة ومعالجة مياة محطات الصرف الصحي.

وأوضح أن تلك المشروعات ستؤدي بشكل أساسي إلى تعزيز كفاءة استخدام المياة وتحسين جودتها وتحسين النظام البيئي المتعلق بالبيئة البحرية.

وأكمل ان الشراكة بين الاتحاد الاوروبي ومصر تعطينا فرصة لمواجهه التحديات المتعلقه بالمياة والذي يعد من اهم قطاعات الشراكة بيننا.