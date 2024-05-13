الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

هل يحقق ليفركوزن ما لم يحدث في تاريخ الكرة؟

ليفركوزن
ليفركوزن

واصل باير ليفركوزن الإبهار بعدما عزّز رقمه القياسي بفوزه على بوخوم في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الألماني.

ولم يجد باير ليفركوزن صعوبة في الفوز على مضيفه بوخوم 5-0 أمس الأحد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم. 

وتابع باير ليفركوزن سلسلته الرائعة بالوصول إلى المرحلة الثالثة والثلاثين دون خسارة في المسابقة المحلية، كما وصل إلى سلسلة من 50 مباراة دون خسارة في جميع المسابقات.

ولم يسبق لأي فريق من أحد الدوريات الخمسة الكبرى أن وصل إلى السلسلة التي حققها باير ليفركوزن هذا الموسم.

هل يحقق ليفركوزن ما لم يحدث في تاريخ الكرة؟

وتبقى في موسم ليفركوزن ثلاث مباريات وهم بالترتيب أوجسبورج في ختام البوندزليجا، أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي.

ثم يختتم موسمه بمواجهة كايزرسلاوتن في نهائي كأس ألمانيا نهاية الشهر الجاري.

ويسعى رفاق ألونسو لتخطي الثلاث مباريات المتبقية دون هزيمة للوصول إلى 53 لقاء بدون هزيمة وهو الرقم مسجل بأسمه.

لكن ما لم يحدث في تاريخ كرة القدم هو المعادلة التي قد يحققها ليفركوزن بعدم الخسارة في الثلاث مباريات وتحقيق المكسب ليحقق الثلاثية دون التعرض لأي هزيمة وهو ما لم يحدث في تاريخ كرة القدم.

وقد تكون مهمة ليفركوزن سهلة أمام أوجسبورج صاحب المركز العاشر في الدوري بجانب كايزرسلاوتن الذي يلعب في الدرجة الثانية.

ويتبقى الحلم أمام أتالانتا وحال تحقيق اللقب دون فوز سيدخل رفاق ألونسو التاريخ من أوسع أبوابه.

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