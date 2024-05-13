الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز

الثقافة

وفقًا لقوائم الأكثر مبيعًا.. ماذا يقرأ الغرب هذا الأسبوع؟

الكتب الأكثر مبيعًا
الكتب الأكثر مبيعًا في الغرب

لا تزال الروايات الرومانسية تهيمن على قائمة الكتب الأكثر قراءة في قائمة “Good reads ”  ومنصات الكتب الأخرى، وغاب عن القائمة هذا الأسبوع رواية "الجناح الرابع" ورواية "الشعلة الحديدية" للكاتبة "ريبيكا ياروس"، حيث تراجعت قراءات هذه الأعمال إلى المركزين السادس والسابع على التوالي. 

وانتشرت قراءة روايات رومانسية أخرى، مثل رواية “محكمة الشوك والورود” للكاتبة سارة جيه. ماس.

ونستعرض في السطور التالية الكتب الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع، وفقًا لموقع الكتب bookriot.

“محكمة الشوك والورود" لـ سارة ج. ماس

“محكمة الشوك والورود" لـ سارة ج. ماس

قفزت الكاتبة سارة ج. ماس أعلى رواية "الجناح الرابع" في فئة الروايات الرومانسية، باعتبار روايتها العنوان الرومانسي الأكثر قراءة حاليًا. 

“فقط للصيف” لـ آبي جيمينيز

“فقط للصيف” لـ آبي جيمينيز

يواصل كتاب Just for the Summer  وجوده في قوائم الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع، وصدر هذا الكتاب في أبريل الماضي، وهو الكتاب الثالث في سلسلة الأعمال  الرومانسية الشهيرة التي اقترب من 100.000 تقييم الآن، ب​تقييم 4.5، وهذا الكتاب هو رقم 2 في قائمة الكتب الأكثر شعبية لهذا الأسبوع على منصة  StoryGraph، ويصفه القراء هناك بأنه كتاب عاطفي، ومضحك، ومفعم بالأمل.

“الحب الملتوي” لـ آنا هوانغ

“الحب الملتوي” لـ آنا هوانغ

وهذا هو الكتاب الرابع من سلسلة أعمال Kings of Sin الرومانسية، ولدي الكتاب حتى الآن28000 تقييم، ومتوسط ​​​​التقييم 4.1، وحصدت هذه الرواية الكثير من التعليقات الإيجابية حول قصته الرومانسية.

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مبادئ الأهلى.. الأكثر مبيعًا فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

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“المرأة” لـ كريستين هانا

“المرأة” لـ كريستين هانا

في حين أن العديد من عناوين الكتب تتفاوت شعبيتها، ولكن كتاب  The Women يتمتع بقوة للبقاء والانتشار منذ نشره في شهر فبراير الماضي، ويعد هذا الكتاب الخيالي التاريخي أحد أفضل كتب نوادي الكتب الشهيرة، وهو أيضًا أحد الكتب القليلة في قوائم الكتب الخمسة الأكثر مبيعًا هذا الأسبوع، وقد حصل الكتاب على 318000 تقييمًا ومتوسط ​​تقييم 4.7، وهو أحد أعلى المعدلات في قائمة الخمسين كتابًا الأكثر قراءة على Goodreads هذا الأسبوع.

“قصة مضحكة” لـ إميلي هنري

“قصة مضحكة” لـ إميلي هنري

تحتفظ إميلي هنري بمركزها الأول في هذه القائمة مع روايتها "قصة مضحكة"، وهي رواية رومانسية تدور حول شخصين ينتقلان للعيش معًا بعد انفصالهما عن بعضهما البعض، ثم يجتمع هؤلاء السابقون مع بعضهم البعض مرة أخرى، هذا هو واحد من ثلاثة كتب منشورة لإيميلي هنري في قائمة الكتب الأكثر قراءة على موقع  Goodreads لهذا الأسبوع، والاثنان الآخران هما Happy Place و Book Lovers، وقد حصلت هذه الرواية على 113000 تقييمًا ومتوسط ​​تقييم 4.4، مما يجعلها الأعلى تقييمًا بين رواياتها الرومانسية.

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