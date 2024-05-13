الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

49 يوم اعتقال.. كواليس الإفراج عن اثنين من طواقم الإسعاف بالهلال الأحمر الفلسطينى

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات  الاحتلال  أفرجت، صباح اليوم الإثنين، عن عضوين من طواقم الإسعاف التابعة لها بعد 49 يوما من الاعتقال.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تم اعتقالهما خلال مداهمة مستشفى الأمل في مدينة خان يونس، جنوبي البلاد، أثناء عملهما داخل المستشفى في 24 مارس 2024.

وأضافت، في منشور عبر منصة "إكس": "في هذه الأثناء، يواصل الاحتلال اعتقال 4 من أفراد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، ولا يزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة".


الصحة الفلسطينية: عدد الشهداء فى غزة يصل إلى 35091

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قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 35091 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 78827 آخرين في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر.

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