مدير التعليم الفنى بالقاهرة يتفقد سير امتحانات نهاية العام

تفقد الدكتور خالد عبده، مدير عام التعليم الفني بالقاهرة، اليوم الإثنين، سير أعمال الامتحانات بمدرسة الصناعات الزخرفية الثانوية بنين التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، وذلك بحضور الدكتورة وفاء رضا، مدير عام الإدارة، وسلوى محمد، مدير التعليم الفني بالإدارة، ومحمد عبدالحكيم، مدير المدرسة.

واطمأن مدير التعليم الفني، على سير أعمال الامتحانات، وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الصناعي (جدارات) الامتحان في مادتيِّ (كيمياء - اللغة الإنجليزية)، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتيِّ (اللغة العربية - التربية الدينية).

كما تابع ورش عمل الامتحانات العملي، بالإضافة إلى متابعة المعرض الدائم بالمدرسة.

وفي نهاية الجولة، تقدَّم بخالص الشكر والتقدير لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة على الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

IMG-20240513-WA0010

IMG-20240513-WA0011

IMG-20240513-WA0009

IMG-20240513-WA0008