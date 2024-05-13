محمود مطر: هذا الأديب أدخلنى إلى سحر الكتابة والإبداع مبكرًا

يدور المثقفون في عالم ملىء بـ الكتب طوال الوقت، ودون وعي، تشغل هذه الكتب جزءا أساسيًا وفريدًا من تفكيرهم في كل مرحلة من مراحل حياتهم، منذ الطفولة وحتى الشباب والكبر، بل إن هناك شخصيات روائية وأدبية، التصقت بذاكرتهم، وتأثروا بهم.

محمود مطر: هذا الأدب أدخلنى إلى سحر الكتاب والإبداع مبكرًا

وتواصلت “الدستور” مع الكاتب محمود مطر، للكشف عن الكتب والمؤلفين الأكثر تأثيرًا في مسيرته الأدبية.

فقال محمود مطر، إن المؤلف الأكثر تأثيرا في حياته المبكرة ومنذ صباه هو الأستاذ نجيب محفوظ، كاشفًا: حين أعارني مدرس اللغة العربية في الصف الأول الإعدادي رواية خان الخليلي ونصحني بقراءتها ومن يومها وأنا لا أفارق عالم نجيب محفوظ الساحر.

القراءات الأول.. خان الخليلى وزقاق المدق والثلاثية

ويتذكر محمود مطر: وجدتني بعد قراءة خان الخليلي مصممًا على البحث عن أعمال أخرى للأستاذ فقرأت بعدها مباشرة زقاق المدقع والقاهرة الجديدة ثم الثلاثية والحرافيش واللص والكلاب والمرايا حتى لم أكن قد وصلت إلى الصف الثاني الثانوي إلا وقد قرأت معظم أعمال الأستاذ إلا النذر اليسير.

وتحدث محمود مطر عن الأدباء الأكثر تأثيرًا في حياته، وقد قرأ لهم مبكرًا، قائلًا: وجدتني بعدها أقرأ ليوسف إدريس وصنع الله ابراهيم الذي أسرتني روايته البديعة تلك الرائحة -على صغر حجمها- وغيرهما كثيرون.

ويلفت مطر إلى أن نجيب محفوظ هو مدخله للقراءة ولحب الكتب، وهكذا صار فضل يفضل قراءة الأدب خاصة الرواية منذ دخوله عالم محفوظ وهو في الصف الأول الإعدادي.

محمود مطر: د. محمد الباز شجعنى على الكتابة عن "نجيب محفوظ"

ويصف “مطر” شعوره بعد مرور الزمن وتأليفه كتابًا عن أستاذه نجيب محفوظ، قائلًا: "للمفارقة الجميلة أنني بعدها بسنوات طويلة ألفت كتابًا عن نجيب محفوظ بعنوان “نجيب محفوظ.. حكايات الراوي الأعظم”، وشجعني على إنجازه الكاتب الصحفي الكبير صاحب الكتب المهمة جدا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" حين ناقش كتابي "سعاد حسني.. القاهرة لندن.. تفاصيل السنوات الأخيرة" وبعد انتهاء الندوة قال لي ليكن كتابك القادم عن نجيب محفوظ وهو ما حدث بالفعل".

وأشار محمود مطر إلى أنه ألف عددًا من كتب السيرة الذاتية عن كبار الأدباء والمشاهير، مثل نجيب محفوظ ومحمد التابعي وسعاد حسني، موضحًا: كلها والحمدلله حققت مردودا طيبا.

وكشف مطر عن أنه يستعد لإصدار ديوان شعر، ويعكف على رواية جديدة يتمنى أن تحدث نقلة في مساره الإبداعي والصحفي.