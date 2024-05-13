نصائح لترطيب البشرة بالطريقة الصحيحة

بينما نؤكد في كثير من الأحيان على أهمية الحفاظ على رطوبة بشرتنا للحصول على بشرة صحية ومتوهجة، فإن تحقيق الترطيب الأمثل ليس سهلًا مثل استخدام المرطب بشكل متقطع، ويتطلب نهجا شاملا يعالج العوامل الداخلية والخارجية.

يمكن أن ينشأ الجفاف من مصادر مختلفة، مثل الظروف الجوية، أو التدفئة الداخلية، أو عدم كفاية النوم، أو الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة، أو التلوث، أو تعديلات نمط الحياة.

نصائح لترطيب بشرتك بشكل فعال

1. استخدمي واقي الشمس الخاص بك في جميع الأوقات

قم بحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة باستخدام واقي الشمس واسع النطاق بمعامل حماية SPF 30 على الأقل، ضعه كل صباح، حتى في الأيام الغائمة، لمنع الشيخوخة المبكرة. أعد تطبيقه كل ساعتين عندما تكون بالخارج.

2. العلاجات المتقدمة

فكر في علاجات العناية بالبشرة المتقدمة المصممة لمعالجة مشكلات الترطيب المحددة. Profhilo، وهو اسم آخر لإعادة التشكيل الحيوي، هو منتج غني بحمض الهيالورونيك عالي النقاء الذي يرطب بعمق ويحسن المرونة في المناطق المهمة بما في ذلك اليدين والرقبة ومنطقة أعلى الصدر والوجه. يزيد تدريجيًا من حيوية البشرة عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين.

علاج شائع آخر هو Viscoderm Hydrobooster، وهو علاج ثابت بحمض الهيالورونيك. فهو يقدم فوائد مزدوجة عن طريق ترطيب وتنشيط الأنسجة. يعمل هذا الإجراء غير المؤلم على تنعيم التجاعيد وتحسين نسيج الجلد وتعزيز مرونته، وهو فعال بشكل خاص حول الفم والعينين والجبهة.

3. استثمر في جهاز ترطيب الهواء

احصل على جهاز ترطيب الهواء في المنزل أو المكتب، خاصة لتلك المواسم والبيئات التي يميل فيها الهواء إلى الجفاف. تضيف أجهزة الترطيب الرطوبة إلى الهواء وتمنع جفاف بشرتك بشكل مفرط.

4. شرب الماء وتناول الطعام الصحي والنوم الجيد

إن شرب كمية كافية من الماء ضروري للصحة العامة، بما في ذلك ترطيب الجلد. اجعل هدفك اليومي هو استهلاك سبعة أكواب من الماء أو أكثر. تتأثر صحة بشرتك بشكل كبير بنظامك الغذائي. لتغذية بشرتك من الداخل إلى الخارج، قم بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة والخضروات وكذلك المكسرات والأسماك الدهنية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحرمان من النوم يعيق عمليات التجديد والإصلاح الطبيعية للبشرة، مما يؤدي إلى الجفاف والبهتان. إن الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الجيد كل ليلة سيمنح بشرتك وقتًا كافيًا لإصلاح نفسها.

يقترح الدكتور شارانيا جاياكومار، طبيب الأمراض الجلدية النصائح التالية للحفاظ على بشرتك صحية ورطبة:

1. قل لا للمنظفات القاسية

يمكن للمنظفات القاسية التي تحتوي على الكبريتات أو الكحول أن تقلل من الزيوت الطبيعية لبشرتك، مما يؤدي إلى الجفاف والتهيج. اختاري منظفًا لطيفًا مناسبًا لنوع بشرتك ويمكنه إزالة الأوساخ والملوثات بشكل فعال دون المساس بحاجز الرطوبة الطبيعي لبشرتك. من المهم أيضًا تجنب الإفراط في الفرك لأن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الجفاف والإخلال بالتوازن الدقيق للبشرة. إن وضع مرطب خفيف أو مصل مرطب بعد التنظيف سيساعد على الحفاظ على رطوبة بشرتك. حاول أن تقتصر عملية التنظيف على مرتين يوميًا، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح والمساء.

2. قومي بالتقشير أسبوعيًا

التقشير كل أسبوع مهم للحفاظ على رطوبة البشرة. يزيل التقشير خلايا الجلد القديمة والميتة ويخلق خلايا جديدة صحية يمكنها الاحتفاظ بالرطوبة وتجعل بشرتك تبدو ناعمة وندية.

3. ابحثي عن مكونات مرطبة للعناية بالبشرة

ابحثي عن منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك والجلسرين والسيراميد والزيوت الطبيعية مثل زيت الجوجوبا أو زيت الأركان. تعمل هذه المكونات على جذب الرطوبة في البشرة والاحتفاظ بها مع تعزيز ترطيبها واستعادة ليونتها