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مصر

"الزراعة "تتابع حصاد محصول القمح والانتاج يقترب من 10 ملايين طن

حصاد القمح
حصاد القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة، متابعة حصاد محصول القمح في المحافظات ومن المتوقع إنتاج ما يقرب من 10 ملايين طن، وتوريد 3.5 مليون طن مستهدف لهيئة السلع التموينية وأن الإنتاج مبشر هذا العام.

الوزارة تتابع  عمليات حصاد القمح في حقول المزارعين

وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  أن الوزارة تتابع  عمليات حصاد القمح في حقول المزارعين بالمحافظات وعمليات والتوريد وأن الحوافز التي منحت للمزارعين والعوامل الجوية ساعدت على نمو جيد للمحصول، وزيادة الإنتاج حيث تجرى حاليا عمليات الحصاد في مساحة 3 مليون و250 ألف فدان، وأن المؤشرات تبشر بمحصول مرتفع الإنتاجية.

وأضاف "الشناوي" في تصريحات "الدستور" ان متوسط الإنتاجية للفدان هذا العام من 19 إلى 20 أردب للفدان، وأن وزارة التموين وفرت نقاط لتجميع المحصول في الصوامع المعدنية والشون والهناجر المجهزة،  ومن المتوقع أن تصل الإنتاجية إلى 10 ملاين طن والتوريد بـ 2000 جنيه للاردب وهو سعر مناسب لتوريد المحصول.

صرف مستحقات التوريد للمزارعين خلال 48 ساعة 

وطالب رئيس قطاع الخدمات والمتابعة المزارعين سرعة توريد القمح للشؤون والصوامع التابعة للدولة في أماكن ومناطق التجميع، مشيرا إلى إنه سيتم صرف مستحقات التوريد للمزارعين خلال 48 ساعة ويتم حاليا الحصاد في جميع المحافظات في الأراضي الجديدة والقديمة، على أن تتولى التموين سداد المستحقات ويستمر عمليات التوريد لمدة 35 يوما خلال الفترة المقبلة.

ونصح "الشناوي"، بعدم التعجل لإخلاء الأرض من محصول القمح، أو إتمام معاملات الدراس للحبوب، بوصفها واحدة من أبرز الأخطاء الشائعة، التي يقع فيها قطاع كبير  من المزارعين، ما يؤدي لزيادة معدلات الهدر والفاقد، والذي ينتقص  من هامش الربحية المتوقعة بحلول نهاية الموسم.  

وطالب بالالتزام بالتوصيات العامة، الواردة بشأن تطبيق معاملات جمع وحصاد القمح، لافتًا إلى ضرورة تنفيذها بوعي وانضباط كاملين، للوصول لأعلى درجات النقاء، والاطمئنان لخلو الإنتاج من الأتربة والعوالق أو أي شوائب عند التوريد، نظرًا لتأثيرها المباشر على العوائد الاقتصادية المتوقعة بحلول نهاية الموسم

-الزراعة تتابع حصاد محصول القمح والانتاج يقترب قانون ملايين

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