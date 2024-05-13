حماة الوطن بسوهاج يدشن مقرًا جديدًا ويفتتح 6 وحدات حزبية لخدمة المواطنين

افتتح الدكتور مختار همام، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج، عددا من المقار والوحدات الحزبية بقرى ومدن محافظة سوهاج بهدف تحقيق نشر قدر من التواصل المباشر مع الجمهور وتفعيل الأنشطة الحزبية بشكل أوسع.

وقال الدكتور مختار همام، في تصريحات له، اليوم، إن هدف حزب حماة الوطن وتوجيهاته بقيادة الفريق جلال هريدي رئيس الحزب وقيادات الحزب هو ضرورة الوصول إلى المواطن، وتقديم خدمات الحزب له وتوسيع قاعدة الانتشار لإثراء الحياة السياسية والحزبية، ولذلك نقوم بشكل مستمر بتوسيع دائرة عمل حزب حماة الوطن بسوهاج من خلال افتتاح العديد من المقار الحزبية التي أصبحت منابر متعددة تقدم خدمات وأنشطة بمختلف المجالات الصحية والرياضية والتعليمية والتثقيفية والخدمية.

وكشف د. مختار همام عن أنه خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري تم افتتاح مقر جديد للحزب بمركز ساقلتة و6 حدات حزبية جديدة بمركزي ساقلتة والبلينا وهي الوحدة الحزبية بقرية سفلاق وقرية الطوايل الغربية وقرية القرامطة شرق وقرية السمطا وقرية الشيخ علي وقرية الغابات.

تفعيل الأنشطة الحزبية بالمحافظات

وقامت أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج بتوجيهات من الدكتور مختار همام أيضا بعقد العديد من الندوات واللقاءات، ومنها قيام أمانة المرأة بتنظيم ندوة توعوية بعنوان الزواج المبكر وأضراره النفسية والصحية، وندوة عن الصحة الإنجابية، وندوة عن العنف ضد المرأة ومخاطره على الصحة النفسية، وكذلك تنظيم زيارة من أمانتي المرأة والشباب لدار مسنين، وتقديم الدعم لها، وعقدت أمانة البحث العلمي ندوة عن الذكاء الاصطناعي، وأهميته، وسبل الاستفادة منه، وعقدت أمانتا شئون المهنيين والإعلام ندوة حول أهمية التعاون بين الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وغيرها من الفعاليات المختلفة.

من جانبه، استعرض النائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئوت المالية والاقتصادية والاستثمار وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".