الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

علاء الغطريفي: نماذج الأعمال الجديدة في وسائل الإعلام متسارعة.. والإعلانات الرقمية تواجه تحد كبير

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

قال الكاتب الصحفى علاء الغطريفي، رئيس تحرير صحيفة المصرى اليوم، إن هناك تداعى فى وسائل الإعلام التقليدية حول العالم أجمع، لافتا إلى أن الإعلانات التجارية تواجه تحديات على المستوى التقليدى والرقمى، نظرًا  لطبيعة التغير الذى يحدث فى نماذج الأعمال الجديدة بالإعلام الرقمي.

 

وأضاف "الغطريفي" ضمن فعاليات المائدة المستديرة "الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد"؛ والتي تنظمها لجنة الإعلام  بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الإعلانات الرقمية تبتلعها المنصات الاجتماعية، لافتا أن نسبة الإعلانات الرقمية فى المواقع الإخبارية الإلكترونية هي "فتات" خاصة مع تحديثات محركات البحث الكبرى.

بدء فعاليات المائدة المستديرة "الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد" بالمجلس الأعلى للثقافة

ويدير المائدة الكاتب والشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، ويشارك لها كلًا من: المهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والكاتب الصحفى خالد البرماوى، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، والمخرج خالد محمد الأتربى، رئيس القناه الفضائية المصرية، والدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام سابقا، والدكتور عبدالله على بانخر أستاذ مساعد بقسم الاتصالات التسويقية كلية الاتصال والإعلام، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وعلاء الغطريفى، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، والمخرج عمرو عابدين، رئيس قناة النيل للدراما، والمخرج محمد الجازوى رئيس قنوات النهار، والدكتورة منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، والمخرج وليد حسن رئيس القناة الأولى المصرية.

 

كان المجلس الأعلى للثقافة قد نظم مائدة مستديرة بعنوان "الشباب والإعلام" من خلال لجنة الشباب بالمجلس بالتعاون مع لجنة الإعلام، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، يوم الأربعاء الماضي 8 مايو في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

txt

منى الحديدى: الإعلام كصناعة أو تجارة ينبغى أن يتوافر له أكبر نسبة من التمويل

 

أدار المائدة الكتاب الصحفي حازم الملاح، عضو لجنة الشباب، وشارك بها أحمد أيوب رئيس تحرير الجهورية والإعلامية آية عبد الرحمن والدكتور باسم عادل رئيس مجلس أمناء كتلة حوار، الدكتور جمال الشاعر، كاتب وإعلامي ومقرر لجنة الإعلام، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، عضو لجنة الإعلام، والإعلامي الدكتور حسن حسني، نائب مقرر لجنة الشباب، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وعضو لجنة الإعلام، والدكتور رامي عطا رئيس قسم الصحافة بمعهد الشروق للإعلام والدكتورة راندا رزق رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام، وطارق سعده نقيب الإعلاميين، ونائلة فاروق رئيس التليفزيون.

الكاتب الصحفى علاء الغطريفي صحيفة المصري اليوم وسائل الاعلام الغطريفي المائدة المستديرة الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد الأعلي للثقافة الدكتور جمال الشاعر

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

أول تحرك من "الصحة" ضد عيادة تجميل شهيرة بعد تشويه وجه طالبة جامعية (صور)

مراسلة القاهرة الإخبارية: انتحار 10 من ضباط وجنود الاحتلال بينهم لواء

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب