علاء الغطريفي: نماذج الأعمال الجديدة في وسائل الإعلام متسارعة.. والإعلانات الرقمية تواجه تحد كبير

قال الكاتب الصحفى علاء الغطريفي، رئيس تحرير صحيفة المصرى اليوم، إن هناك تداعى فى وسائل الإعلام التقليدية حول العالم أجمع، لافتا إلى أن الإعلانات التجارية تواجه تحديات على المستوى التقليدى والرقمى، نظرًا لطبيعة التغير الذى يحدث فى نماذج الأعمال الجديدة بالإعلام الرقمي.

وأضاف "الغطريفي" ضمن فعاليات المائدة المستديرة "الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد"؛ والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الإعلانات الرقمية تبتلعها المنصات الاجتماعية، لافتا أن نسبة الإعلانات الرقمية فى المواقع الإخبارية الإلكترونية هي "فتات" خاصة مع تحديثات محركات البحث الكبرى.

ويدير المائدة الكاتب والشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، ويشارك لها كلًا من: المهندس إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والكاتب الصحفى خالد البرماوى، عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، والمخرج خالد محمد الأتربى، رئيس القناه الفضائية المصرية، والدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام سابقا، والدكتور عبدالله على بانخر أستاذ مساعد بقسم الاتصالات التسويقية كلية الاتصال والإعلام، جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وعلاء الغطريفى، رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، والمخرج عمرو عابدين، رئيس قناة النيل للدراما، والمخرج محمد الجازوى رئيس قنوات النهار، والدكتورة منى الحديدى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، والمخرج وليد حسن رئيس القناة الأولى المصرية.

كان المجلس الأعلى للثقافة قد نظم مائدة مستديرة بعنوان "الشباب والإعلام" من خلال لجنة الشباب بالمجلس بالتعاون مع لجنة الإعلام، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، يوم الأربعاء الماضي 8 مايو في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

أدار المائدة الكتاب الصحفي حازم الملاح، عضو لجنة الشباب، وشارك بها أحمد أيوب رئيس تحرير الجهورية والإعلامية آية عبد الرحمن والدكتور باسم عادل رئيس مجلس أمناء كتلة حوار، الدكتور جمال الشاعر، كاتب وإعلامي ومقرر لجنة الإعلام، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، عضو لجنة الإعلام، والإعلامي الدكتور حسن حسني، نائب مقرر لجنة الشباب، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وعضو لجنة الإعلام، والدكتور رامي عطا رئيس قسم الصحافة بمعهد الشروق للإعلام والدكتورة راندا رزق رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام، وطارق سعده نقيب الإعلاميين، ونائلة فاروق رئيس التليفزيون.