بدء فعاليات المائدة المستديرة "الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد" بالمجلس الأعلى للثقافة

بدأت منذ قليل فعاليات المائدة المستديرة "الإعلام والإعلان وحقوق المشاهد"؛ والتي تنظمها لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الإعلامي والشاعر د. جمال الشاعر، وبإمانة د. هشام عزمي رئيس المجلس الأعلى للثقافة.



يدير المائدة الكاتب والشاعر والإعلامي الدكتور جمال الشاعر مقرر لجنة الإعلام، ويشارك بها كل من: المهندس إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، والكاتب الصحفى خالد البرماوى عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، والمخرج خالد محمد الأتربى رئيس القناه الفضائية المصرية، والدكتور سامى عبدالعزيز أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام سابقًا، والدكتور عبدالله على بانخر أستاذ مساعد بقسم الاتصالات التسويقية كلية الاتصال والإعلام، جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وعلاء الغطريفى رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، والمخرج عمرو عابدين رئيس قناة النيل للدراما، والمخرج محمد الجازوى رئيس قنوات النهار، والدكتورة منى الحديدى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضو لجنة الإعلام بالمجلس، والمخرج وليد حسن رئيس القناة الأولى المصرية.



كان المجلس الأعلى للثقافة قد نظم مائدة مستديرة بعنوان "الشباب والإعلام" من خلال لجنة الشباب بالمجلس بالتعاون مع لجنة الإعلام، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة، يوم الأربعاء الماضي 8 مايو في تمام الساعة السادسة مساء بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.



أدار المائدة الكتاب الصحفي حازم الملاح عضو لجنة الشباب، وشارك بها أحمد أيوب رئيس تحرير الجهورية، والإعلامية آية عبدالرحمن، والدكتور باسم عادل رئيس مجلس أمناء كتلة حوار، والدكتور جمال الشاعر، كاتب وإعلامي ومقرر لجنة الإعلام، والدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، عضو لجنة الإعلام، والإعلامي الدكتور حسن حسني نائب مقرر لجنة الشباب، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين وعضو لجنة الإعلام، والدكتور رامي عطا رئيس قسم الصحافة بمعهد الشروق للإعلام، والدكتورة راندا رزق رئيس قسم الإعلام التربوي بجامعة القاهرة وعضو لجنة الإعلام، وطارق سعده نقيب الإعلاميين، ونائلة فاروق رئيس التليفزيون.