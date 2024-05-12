الأحد 12 مايو 2024
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سياسي

النائبة أمل سلامة: مصر الداعم الأول والرئيسى للشعب الفلسطينى

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر بموقفها الثابت وجهودها المتواصلة، ستظل الداعم الأول والرئيسى للشعب الفلسطينى؛ وحقهم في الحياة الكريمة وإعلان دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو، لافتة إلى أنه من خلال هذا الدعم، تظهر مصر التزامها بالعدالة والسلام في المنطقة.

وأضافت النائبة أمل سلامة أن القضية الفلسطينية واحدة من أكثر القضايا إلحاحا وأهمية فى السياسة الخارجية المصرية؛ فمصر بتاريخها الطويل وموقعها الاستراتيجي، تقف كحجر زاوية في الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت أن الدور الدبلوماسى الفعال يعد أحد أهم جوانب دعم  مصر للشعب الفلسطيني؛ فقد استضافت القاهرة محادثات سلام عديدة وعملت كوسيط نزيه يسعى لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة التوترات.

وأشارت إلى أن مصر لم ولن تتوانى عن تقديم الدعم الإنساني والمادي للشعب الفلسطيني، خاصة في أوقات الأزمات؛ فقد كانت القاهرة دائما سريعة في فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الانسانية واستقبال الجرحى وعلاجهم فى المستشفيات المصرية؛ فضلا عن مشاركة الأردن والامارات فى الاسقاط الجو  للمساعدات الغذائية والأدوية.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع فى رفح الفلسطينية؛ والعدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى؛ حيث تبذل مصر جهودا حثيثة دون المزيد من التصعيد، مطالبة الدول الكبرى والمجتمع الدولى بضرورة التدخل لمنع العدوان الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى؛ حفاظا على أرواح الفلسطينيين؛ وعدم تعرضهم للتهجير القسرى.

 

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النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الانسان مجلس النواب القضية الفلسطينية الفلسطينية

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