الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

لمدة أسبوع.. تفاصيل فتح باب الاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين"

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين عن فتح الاشتراك بمشروع العلاج 2024م، للصحفيين وأسرهم، من 13 إلى 20 مايو 2024م، تنفيذًا لقرار مجلس النقابة، بغرامة 100% من قيمة الاشتراك على أن يتم تطبيق الاستفادة اعتبارًا من تاريخ الاشتراك. 

ويتاح تجديد الاشتراك، خصمًا من بدل التكنولوجيا والتدريب لكل الزملاء المشتركين من الصحف الحزبية والخاصة بتحرير وإرسال صورة استمارة الاشتراك عبر واتساب، كما يمكنهم التعديل بالحذف، أو الإضافة بموجب مستند على رقم (01099756266).

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وبالنسبة للزملاء بالصحف القومية، يُجدد الاشتراك لمَن يرغب، بناءً على خطاب يحصل عليه الزميل موجهًا إلى مؤسسته لإحضار موافقة على تحويل قيمة الاشتراك على ثلاثة أقساط شهرية مع الأخذ فى الاعتبار أن الخدمة ستتوقف حال تأخر إرسال المؤسسات القومية لقيمة الأقساط الثلاثة شهريًا فى موعدها.

كما يتاح تجديد الاشتراك للأعضاء من الأساتذة الأفاضل بجدول المعاشات، خصمًا من المعاش على ثلاثة أشهر تخفيفًا عنهم، بإرسال الاستمارة عبر رقم واتسآب (01099756266). 

الصحفيون الراغبون فى الاشتراك المُباشر يمكنهم الحضور للنقابة للسداد بالخزينة، أو تحرير طلب التقسيط، أو إرسال مندوب من كل مؤسسة لإتمام إجراءات الاشتراك، أما الصحفيون الراغبون فى الاشتراك للمرة الأولى، عليهم التقدم مباشرة لإدارة المشروع بالمستندات المطلوبة. 

وقرر مجلس النقابة فتح باب الاشتراك في خدمة أقارب الصحفيين خلال نفس الفترة بقيمة 200 جنيه للفرد.

لجنة الرعاية الاجتماعية نقابة الصحفيين مشروع العلاج مجلس النقابة بدل التكنولوجيا الاشتراك

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