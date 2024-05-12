أشرف صبحى لـ"الشيوخ": حجم الاستثمارات فى مراكز الشباب بلغ 7 مليارات جنيه

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الرياضة تمثل صناعة قوية فى العالم ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية فى حياة الشعوب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة طلب مقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن التوسع في إنشاء المراكز الشبابية.

الهيئات الشبابية

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه لن يستطيع رؤية كل الهيئات الشبابية والأندية في القرى لكنه يتابع مع النواب سواء بمجلسي النواب أو الشيوخ، مشيرًا إلى أنه في 5 سنوات حجم الاستثمارات بمراكز شباب بلغ 7 مليارات جنيه، وقد ضغطنا حجم الفترة الزمنية من أجل التنمية للشباب والمراكز.

وأشار إلى أنه في قطاع الرياضة تم تقليل دعم الأندية لكن تم فتح لهم الاستثمار بشكل محكم، مضيفًا: "لا يوجد قرية في مصر لم أزرها وهدفنا التنمية للشباب، وقد تخطينا 15 مركزًا للتنمية الشبابية".