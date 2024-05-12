بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة التوسع في مركز التنمية الشبابية

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم، عددًا من الملفات في مقدمتها، عرض طلبي مناقشة عامة، وكذلك إحالة عدد من التقارير الخاصة باللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، فضلًا عن إعلان خلو مقعد النائب الراحل عبدالخالق عياد، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب ياسر محمد زكي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مناقشة التوسع في مركز التنمية الشبابية

كما يعقد مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الأحد، وذلك لمناقشة طلب مناقشة عامة، مُقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

وتضمنت المذكرة الخاصة بالطلب، أن المادة 82 من الدستور المصري تنص على أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

وتابع النائب في مذكرته: تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة في المجتمعات، ولهذه الفئة سمات وخصائص ومشاكل وتطلعات، لذلك بذلت العديد من الجهود على المستوى الدولي للاهتمام بقضايا الشباب وإدراجها ضمن جداول العمل الإنمائية على كل من المستويات العالمية والإقليمية والوطنية إيمانا بأن الاستثمار في الشباب وإنشاء شراكات أحد عناصر الاستدامة.