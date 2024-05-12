الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب بأفكار خارج الصندوق لتطوير مباني مراكز الشباب بالتمويل الذاتى

المهندس عبد السلام
المهندس عبد السلام الجبلى

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الشباب المعروض للمناقشة بالجلسة العامة للمجلس، مشيرا إلى أن الشباب هم ثروة البلاد، وهو ما يؤكد أهمية مراكز الشباب لاسيما فى القرى حيث تعد مكان لتجمع الشباب وتوعيتهم.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب زين الإطناوى، بشأن سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.

أهمية مراكز الشباب 

 

وأضاف "الجبلى"، أن تلك الأهمية لمراكز الشباب تتطلب أن تكون مبانى مراكز لائقة بالدرجة المقبولة، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة يهتم بالفعل بتجهيز الملاعب وتطويرها ومد المراكز بالأدوات والمعدات الرياضية، ولكن المبنى للأسف يكون مهلهل.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى دراسة أفكار ومقترحات خارج الصندوق، لحل تلك المشكلة، مثل فكرة فتح باب التبرعات، أو تطبيق فكرة "الرعاة" وغيرها من الأفكار التى تستهدف إيجاد تمويل ذاتى لتطوير تلك المبانى التى تقادمت، وتحويلها إلى مراكز تنمية شبابية، لها موارد.

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اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش خطط التوسع فى مراكز التنمية الشبابية

أهمية دور تلك المراكز فى اكتشاف وتنمية مواهب فى الألعاب

وشدد الجبلى، على أهمية دور تلك المراكز فى اكتشاف وتنمية مواهب فى الألعاب الرياضية، مشيرا إلى أن الأسر المصرية أصبحت تهتم بذلك الأمر نظرا لما لما أصبح معروف عن ارتباط الموهبة الرياضية بتحسن الأحوال المادية لأسرة اللاعب، قائلا،: البلد كلها عاوزة تكون لاعيبة كورة "

وأشار الجبلى، إلى أهمية تنمية المواهب الرياضية فى ظل التكنولوجيا الجديدة، داعيا لبيانات دقيقة عن ذلك الملف ليتم تقييم تلك التجربة، لاسيما وأنها ترتبط بالمستقبل والاستثمار الرياضى.

المهندس عبد السلام الجبلى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الشباب مراكز الشباب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ

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