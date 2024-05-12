رؤساء الهيئات البرلمانية لـ"الشيوخ": تطوير مراكز الشباب يصب في مصلحة الأمن القومي

أشاد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس الشيوخ، بالدور الكبير التي تقوم به وزارة الشباب وخاصة في مراكز التنمية الشبابية.

وقال اللواء طارق رسلان، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن تطوير مراكز الشباب يصب في مصلحة الأمن القومي حتي لا نترك الشباب فريسة للأفكار الهدامة والظلامية، وهوما حدث من قبل الجماعات المتطرفة في فترة من الزمن.

وطالب "رسلان" وزارة الشباب والرياضة بخطة وافية وشاملة، لتطوير مراكز الشباب الموجود حاليا، والمستقبلية، لتحقيق أهدافها بإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل.

فيما كشف النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع عن مفاجئته بطلب المناقشة العامة المقدم من النائب زين الإطناوي، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة، بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى"، والذي يتم مناقشته الآن بحضور وزير الشباب والرياضة.

نائب: عنوان الطلب خادع

وقال عبدالعال في كلمته، إن الموضوع جديد بالنسبة لي، وعنوان الطلب في البداية خادع لكن مع قراءة النص وجدنا إن الأمر غير متعلق بالاستثمار الرياضي إنما متعلق باستغلال الشباب لتحقيق أرباح مالية! فمثلًا القانون في مصر يسمح أن يكون هناك نظامين للتعليم نظام للي معاه فلوس ونظام للي مش معاه، والتعليم الجامعي نفس الأمر، والمستشفيات كذلك، لكن عندما يكون الحديث متعلق بالشباب اللي هما جيش مصر وعمال مصانع الأغنياء في مصر ونقوم بمصادرة هذه الإنشاءات واقتسام أرباحها بين المستثمر ووزارة الرياضة، وحتى اختيار مجلس الإدارة يكون من قبل الحكومة وأصحاب المال، إذن نحن أمام قضايا قانونية تتعارض مع الدستور في 82 والتي تنص على: تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعيةً، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

واستكمل رئيس حزب التجمع: لا أريد أن أذكر اسم الرئيس السيسي الذي يكافح أمراض التقزم وضعف التغذية، لكنني أكرر أن عنوان المناقشة جعلني أتخيل أنه لمعالجة هذه المشاكل ليس العكس.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة سحب طلب المناقشة من أصله لأنه مفاجئ وغير دستوري، محذرًا: لا يجب أن يكون الوزير استثمار لأنه وزير خدمي في الأساس.

رئيس برلمانية مصر الحديثة يطالب بإنشاء مركز للتنمية الشبابية بكل أندية مصر

من جانبه طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس برلمانية مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ ان يتم إنشاء مركز للتنمية الشبابية بكل اندية مصر، ووجه النائب كلامه لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي قائلا ياريت يا معالي الوزير تتدخل بصفة شخصية من اجل العمل على إنشاء مراكز للتنمية الشبابية بكل أندية مصر، مشيرا إلى أن الأندية تمتلك من المقومات المالية ما يجعلها ان تجعل تلك المراكز منارة، وأن يكون إنتاجها غزير وأضاف أن أقل نادي ميزانيته لا تقل عن 200 مليون جنيه سنويا بخلاف قيمة وشراء اللاعبين.

واكد دعبس ان من شان انشاء مراكز للتنمية الشبابية في الاندية ان يخفف عن كاهل الموازنة العامة للدولة.

واشاد النائب بما تقوم به الدولة من جهود عظيمة في مجال الشباب والرياضة مؤكدا ان الدولة وبالقانون تعفي المنشآت الشبابية والرياضة من 75 بالمائة من قيمة فواتير الكهرباء والماء والغاز، وتعتبر ذلك الاستهلاك استهلاكا سكنيا وليس تجاريا.

وطالب دعبس بضرورة التوعية بما يتم بالجمهورية الجديدة من إنجازات ومشروعات قومية، من خلال ندوات ودورات بمراكز الشباب وعدم الحديث في السياسة والأحزاب داخل مراكز الشباب.