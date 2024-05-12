الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاصفة شمسية "من أعلى درجة" تضرب الأرض.. ماذا يعني ذلك؟

العاصفة الشمسية
العاصفة الشمسية

تسببت عاصفة شمسية نادرة في امتلاء سماء الليل في نصف الكرة الشمالي بومضات ملونة زاهية من الأضواء الشمالية (ظاهرة الشفق القطبي) في وقت متأخر من يوم الجمعة وحتى الساعات الأولى من أمس السبت، مع توقع المزيد من رؤية الشفق القطبي خلال الساعات المقبلة، وتوجه بركان فضائي جديد نحو الأرض خلال الساعات القادمة.

The northern lights are seen in a rural area west of Fort Lauderdale، Florida، on Friday، May 10.

العاصفة الشمسية النادرة.. تبعات مفاجئة وبركان فضائي جديد يتجه نحو الأرض

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ظهرت الألوان الرخامية بشكل بارز في معظم أنحاء إنجلترا وأجزاء من الولايات المتحدة، وقد يستمر الشفق القطبي حتى اليوم وربما لفترة أطول، وقد يكون مرئيًا حتى جنوب ألاباما، وفقًا للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي.

Aurora borealis is reflected in water at Manning Park in British Columbia، on May 11.
Aurora australis، or the southern lights، glow over Villarrica volcano in Pucón، Chile، on May 10.

وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) يوم السبت إن العرض الضوئي تسبب أيضًا في بعض التقارير عن حدوث مخالفات في شبكة الطاقة وتدهور الاتصالات عالية التردد وبعض أنظمة تحديد المواقع (GPS).

In this long exposure photo، the blinking lights of a plane streak through the aurora borealis over Lake Berryessa، California، on May 11.
The northern lights glow in the night sky in Brandenburg، Germany، on May 10.

وأضافت أن الأضواء الشمالية كانت مرئية  في معظم أنحاء الولايات المتحدة مساء السبت.

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عاصفة شمسية تضرب الأرض.. هل تؤثر على الإنسان؟

وأصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) تحذيرًا نادرًا من العواصف المغنطيسية الأرضية الشديدة يوم الخميس، والذي تم ترقيته إلى تحذير مع استمرارها في مراقبة نشاط الشمس.

The northern lights shine in the night sky above the Molenviergang in Aarlanderveen، the Netherlands، early May 11.

وبحسب الصحيفة، فإن العواصف الجيومغناطيسية على الأرض ترتبط بالعواصف على الشمس المعروفة باسم الانبعاثات الكتلية الإكليلية، عندما تنفجر المواد المشحونة كهربائيًا والمجالات المغناطيسية من الغلاف الجوي الخارجي للنجم، المعروف باسم الإكليل، وتنتقل عبر الفضاء نحو بقية النظام الشمسي. 

The aurora borealis glows over Vienna on May 11.

وأضافت أن العاصفة النادرة التي وقعت يوم الجمعة، كانت نتيجة لعمليات قصف جماعية إكليلية موجهة نحو الأرض، وعندما تتفاعل مع المجال المغناطيسي لكوكب الأرض تنتج عاصفة شمسية، يمكن أن تؤثر على أنظمة الملاحة والأقمار الصناعية في المدار وعلى الأرض، وكذلك تؤثر على شبكات الطاقة والإنترنت.

The northern lights illuminate the sky in Debrad، Slovakia، on May 11.

وقال روافي: "لقد اندلع بركان آخر اليوم، وهو في طريقه نحو الأرض أيضًا".

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عاصفة شمسية تضرب الأرض.. هل تؤثر على الإنسان؟

وتصنف الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) العواصف المغنطيسية الأرضية على مقياس "G"، حيث يكون G1 طفيفًا وG5 شديدًا، وفي البداية أعطت العاصفة تصنيف  G4، ما جعلها شديدة.

The aurora borealis glows in the night sky over the mountains in Le Col des Mosses pass، Ormont-Dessous، Switzerland، during the early hours of May 11.

وبحلول يوم السبت، سجلت الوكالة بعض الظروف القاسية لـ G5 ترجع الظروف القاسية إلى مجموعة من البقع الشمسية، وهي مناطق أكثر برودة من الشمس تحتوي على كميات كبيرة من النشاط المغناطيسي، وقالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) إن الكتلة يبلغ قطرها 16 مرة قطر الأرض.

The aurora borealis illuminates the skies over the southwestern Siberian town of Tara، in Russia's Omsk region، on May 11.

وتعد فرص حدوث مثل هذه العواصف هي الأعلى منذ حوالي عقد من الزمن، حيث تصل الشمس حاليًا إلى ذروة نشاطها فيما يسميه العلماء دورة مدتها 11 عامًا.

العاصفة الشمسية الشفق القطبي الولايات المتحدة NOAA الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأضواء الشمالية العواصف المغنطيسية عاصفة شمسية

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