أجبروه على تطليق زوجته.. رفض طعن المتهمين بالتسبب فى وفاة "صيدلي حلوان"

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـصيدلي حلوان، على الأحكام الصادرة ضدهم وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق، بمعاقبة 7 متهمين باحتجاز وتعذيب المجني عليه "ولاء سعيد" لإرغامه على تطليق زوجته الثانية، على نحو أدى إلى سقوطه من شرفة منزله ووفاته، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمين، و15 سنة لـ5 آخرين.

وكان النائب العام قد أحال المتهمين السبعة محبوسين احتياطيًا، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة.